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POLİTİKA

Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı: Babalar, ulu çınarlardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabında Babalar Günü mesajı yayınladı. Erdoğan “Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Emine Erdoğan, babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını yayınladı.
Emine Erdoğan, babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir 'Babalar Günü' mesajı yayınladı. Babasıyla yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Babalığın, sahip çıkmak demek olduğu bilinciyle, öz ebeveyninden ayrı düşmüş yavrularımıza kol kanat geren tüm beyefendilere de şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile, çocukların masum kalplerindeki kahramanlar olmak için tüm ailelerimizi ‘koruyucu aile’ olmaya davet ediyorum. Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk anayurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum.”


MSB’den ‘Babalar Günü’ paylaşımı
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MSB’den ‘Babalar Günü’ paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Babalar Günü' nedeniyle videolu bir paylaştım yaptı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, “Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun...” ifadelerine yer verildi.

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