Eminönü İskelesi'nde bir vatandaşa uçan tekme atmıştı: O kadına soruşturma
İstanbul Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi, dün aksiyon filmlerini aratmayacak bir kavgaya sahne olmuştu. Yaşanan yoğunluk sırasında iki kadın arasında tartışma çıkmış kısa sürede kavgatya dönüşmüştü. Kadınlardan biri tartıştığı vatandaşa turnike üzerine çıkarak uçan tekme atmıştı. O saldırgan hakkında, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.
Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde dün akşam saatlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle vapur bekleyen iki kadın arasında tartışma çıktı. Taraflardan biri, turnike üzerinden atlayarak tartıştığı kadına tekmeyle vurdu. Bunun üzerine iskeledeki görevliler araya girerek, tarafları ayırdı.
Saldırıya uğrayan ve Doğu Türkistanlı olduğu belirtilen kadının olayın ardından şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.