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Eminönü İskelesi'nde bir vatandaşa uçan tekme atmıştı: O kadına soruşturma

İstanbul Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi, dün aksiyon filmlerini aratmayacak bir kavgaya sahne olmuştu. Yaşanan yoğunluk sırasında iki kadın arasında tartışma çıkmış kısa sürede kavgatya dönüşmüştü. Kadınlardan biri tartıştığı vatandaşa turnike üzerine çıkarak uçan tekme atmıştı. O saldırgan hakkında, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Uçan tekme atan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Uçan tekme atan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde dün akşam saatlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle vapur bekleyen iki kadın arasında tartışma çıktı. Taraflardan biri, turnike üzerinden atlayarak tartıştığı kadına tekmeyle vurdu. Bunun üzerine iskeledeki görevliler araya girerek, tarafları ayırdı.

Eminönü İskelesi'nde Doğu Türkistanlı kadına turnikenin üzerine çıkarak tekme attı
OYNAT 01:00
Eminönü İskelesi'nde Doğu Türkistanlı kadına turnikenin üzerine çıkarak tekme attı
Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Vapur bekleyen iki kadın arasında ise kavga çıktı. Kadınlardan biri tartıştığı kadına turnike üzerine çıkarak uçan tekme attı.

Mağdur kadın şikayetçi olmuştu

Saldırıya uğrayan ve Doğu Türkistanlı olduğu belirtilen kadının olayın ardından şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul'da aksiyon filmlerini aratmayan kavga: Öfkeli kadından uçan tekme
FOTOĞRAF 7
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Eminönü'nden, Üsküdar'a gitmek isteyenler iskele önünde uzun kuyruk oluşturdu. İskelede bekleyen iki kadın arasında ise kavga çıktı.
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. Kadınlardan biri önünde bekleyen kadınla yavaş hareket ettiği için tartışmaya başladı.
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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri turnike üzerine çıkarak tartıştığı kadına uçan tekme attı. İskeledeki güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.
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Saldırıya uğrayan kadın, Valizle girenler diğer tarafta bekliyormuş. Benim yanımda çocuğum var. Sırada beklerken önümden biri geçti. Turnikeye ikinci akbili basmak için biraz beklememiz gerekiyor.
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Hemen geçemiyoruz. Arkamdaki iki kadın 'niye geçmiyorsun' diye bana bağırdı. Sen bana neden bağırıyorsun dedim. Doğu Türkistanlıyım.
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O da bana 'sen ne diyorsun, git ülkene' dedi. Turnikenin üzerine atlayarak benim üstüme gelmeye çalıştı. Şikâyette bulundum dedi.
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İstanbul'da aksiyon filmlerini aratmayan kavga: Öfkeli kadından uçan tekme
İstanbul Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi, aksiyon filmlerini aratmayacak bir kavgaya sahne oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için sık sık sosyal uyarılar yapılırken, Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde yoğunluk oluştu. Bu sırada vapur bekleyen iki kadın arasında kavga çıktı. Kadınlardan biri tartıştığı vatandaşa turnike üzerine çıkarak uçan tekme attı. O anlar saniye saniye çevredekilerin kamerasına yansıdı.


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