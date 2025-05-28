Emniyette unuttu savcılıkta hatırladı

Polis sorgusunda Çiçek’in ifadesinde adı geçen şahsın kendisi olmadığını savunan Sarıboğa, savcılıkta ise söylem değiştirdi. Savcılıkta, ilk defa ifade verdiği için heyecanlandığını söyleyen Sarıboğa, “Ahmet Çiçek isimli şahsın ifadesinde geçen Şeyhmus'un ben olmadığımı söyledim. Heyecandan böyle bir ifade vermiş olabilirim. Ahmet Çiçek'in ifadesinde bahsetmiş olduğu Şeyhmus benim” dedi. 3’üncü dalgada gözaltına alınan reklamcı Ahmet Çiçek, Murat Kapki ile yüzde 6 komisyon karşılığında kendisine naylon fatura kesmek için anlaştıklarını belirterek, “Sahte fatura kestikten sonra şirketime gelen parayı Sinan isimli şahsın organizesi ve yönlendirmesiyle bankada buluşmak suretiyle ben elden çekip Murat Kapki’nin Şeyhmus isimli kişiye elden verdim. Sinan isimli şahıs bankalara önceden haber verip hazır etmeleri gereken miktarı ve diğer hususları organize ediyordu. Bankaya bahsetmiş olduğum Şeyhmus isimli şahsın yanında bir de Murat Kapki’nin yanında çalışan ve korumalığını yapan emekli polis memuru olduğu bildiğim şahıs gelirdi” demişti. Çiçek’in ifadesini doğrulayan Sarıboğa şöyle konuştu: “Ahmet Çiçek isimli şahsın ifadesinde bahsettiği üzere Murat Kapki'nin talimatıyla bankalara gidip tahsil edilen paraları nakit olarak elden teslim alıp Murat Kapki'ye verdiğim hususu doğrudur. Bana bankalarda teslim edilen paranın naylon fatura suretiyle nakde çevrilen para olup olmadığını bilmiyorum. Ben sadece bana verilen talimatları yerine getirdim.”