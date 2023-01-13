En güzel kütüphane: Türkiye'nin en büyüğü Rami Kışlası'nda açılıyor

Kütüphanede 2 milyon kitap olacak. Türkiye Yazma Eserler Kurumu da 120 bin nadir matbu eseriyle burada hizmet verecek. Millet bahçesi ise 51 bin metrekare.

İstanbul’un 3. büyük kışlası olan Rami Kışlası, kütüphane ve yaşam alanı olarak bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın resmi açılışını yapacağı kütüphane, pazartesi gününden itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın sayılı kütüphanelerinden birisi olan Rami Kütüphanesi, bireysel ve grup okuma salonları, etkinlik alanları, atölye mekanları, engelli bireylere uygun hazırlanan engelli merkezi ile söyleşi, seminer ve sergi gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kampüs olarak tasarlandı. Çocuklardan gençlere, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere kadar herkese hitap edecek kampüs, 7 gün 24 saat hizmet verecek. Açılış öncesi kampüsü görüntüleyip Yeni Şafak okuyucuları için bilgi aldık.

ÇORBA DA VAR ÇAY DA

250 yıl önce askeri kışla olarak inşa edilen yapı, 1971 yılına dek askeri amaçlı kullanılmaya devam etti. 2010 yılında İstanbul’un kültür başkenti ilan edilmesiyle kütüphane haline getirilmesi gündeme gelen yapının, 17 aylık bir süreçte restorasyonu tamamlandı.

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Osman Zorlu

4 bin 200 kişilik oturma alanına sahip kütüphanede 0-3 yaştan başlayarak ihtisas alanına kadar uzanan bir yaşam döngüsü planladıklarını söyleyen Rami Kışlası Kütüphanesi Genel Koordinatörü Osman Zorlu, yaklaşık 2 milyon kitapla hizmet vereceklerini söyledi. Zorlu, “Sadece kütüphane değil, 51 bin metrekarelik peyzaj alanını da Millet Bahçesi olarak kullanıma açacağız. 24 saat açık olacak kütüphanemize isteyen vatandaşımız istediği saatte gelip hem bahçeyi hem kütüphaneyi kullanabilir hem de çorba, çay ve kek ikramlarımızdan faydalanabilir. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere de ücretsiz test kitapları dağıtarak destek vereceğiz” dedi.

Yazma eserlerin onarıldığı alan.

120 BİN NADİR ESER

Türkiye Yazma Eserler Kurumu 120 bin nadir matbu eseriyle hizmetlerine burada devam edecek. Bin yıllık yazmaların restore edildiği kimya ve biyoloji laboratuvarı da yine bu mekanın içindeki bölümlerden. Şifahanenin karşısında ise yazma eserlere ait bir sergi salonu var. Üç aylık periyotlarla sergilerin düzenleneceği mekanda ilk serginin hazırlıkları tamamlanmış bile. Burada yapılan çalışmaların konu edildiği bilimsel bir derginin de müjdesini veren Arşiv Dairesi Başkanı Nil Baydar, “10 senedir yürüttüğümüz faaliyetleri seminerlerle, sempozyumlarla destekleyerek burada sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Çocuk oyun alanı

BEBEKLER DE MÜDAVİMİ OLACAK

Kütüphanenin çocuk bölümleri de yeni nesil yaşayan kütüphanelere tam bir örnek. Sadece kitap değil, deneyimleyerek öğrenebilecekleri oyun alanları, amfi ve atölyelerden çocuklar çıkmak istemeyecek. Yaş gruplarının pedagojik olarak ayrıldığı kütüphanede, 0-3 yaştan başlayıp, 3-6 yaş, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve ileri düzey araştırmaya kadar bölümler mevcut.

Yazma Eserler alanındaki sergi salonu.

UNESCO’ya da girecek

Rami Kütüphanesi aslına uygun tamir edildiği için BİOSPHERE tarafından Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik sertifikasına sahip kütüphane olarak ödüllendirildi. Bu muazzam eseri korumak adına da UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne aldırma çalışmaları başlatıldı. 220 bin metrekare araziye sahip kampüsün 51 bin metrekare peyzaj alanında; 3 yeşil amfi, 4 aktivite meydanı, bin metrekare biyolojik gölet, 2 km gezinti yolu, 30’dan fazla ağaç türü bulunuyor. Bu ağaçlardan yaklaşık 700 tanesi yeni dikildi. Kampüsün içerisinde bir de müze var. Restorasyon çalışmaları sırasında çıkartılan bütün eserler tamir edilip temizlenerek müzede sergileniyor.

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