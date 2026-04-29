Endemik bitki operasyonunda suçüstü: Dört kişiye 2 milyon 800 bin lira ceza

20:02 29/04/2026, Çarşamba
35 kilo salep soğanı söken 4 kişiye ceza kesildi.
Batman’da endemik bitki türlerine yönelik kaçak söküm yapanlara ağır yaptırım uygulandı. Jandarma ekiplerinin operasyonunda 35 kilo salep soğanı söken 4 kişi suçüstü yakalanırken, toplam 2 milyon 800 bin lira ceza kesildi. Yetkililer, biyolojik çeşitliliği tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.

Batman’ın Sason ilçesinde 35 kilo salep soğanı söken 4 kişiye 2 milyon 800 bin lira ceza kesildi.

Batman’ın Sason ilçesinde doğaya yönelik kaçak söküme geçit verilmedi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mereto (Mera) Dağı etekleri ile Helkıs Dağı bölgesinde düzenlediği operasyonda, 35 kilogram salep soğanı söken 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Doğal dengenin korunması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahıslara toplam 2 milyon 800 bin lira idari para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada endemik bitki türlerinin izinsiz sökülmesinin hem biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini hem de ağır yaptırımlara neden olduğunu belirtilerek denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.



