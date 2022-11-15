Enerji bütçesi yatırıma akacak

Türkiye’nin en büyük kamu yatırımlarından birine imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi bölgeye kuracağı 45 MW’lık GES ile birlikte tüm elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan kurum olacak. Projenin en önemli ayağı olan enerji nakil hatlarının inşasının başladığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir; “Ladik ilçemize kuracağımız GES, Samsun’da yaşayan herkes için müthiş bir proje olacak. Şehrimize yatırım olarak dönecek” dedi.

Samsun’un Ladik İlçesi Büyükalan Mahallesi’nde kurulacak 45 MW‘lık GES için ihale aşaması sürerken projenin en önemli ayağı olan Güneş Enerji Santrali’nde üretilecek elektriği trafo merkezine aktaracak nakil hatlarının inşası başladı. 21 kilometre uzunluğunda olacak nakil hattı için 121 direk kullanılacak. Bölgede çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken nakil hattının bu yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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Mustafa Demir

TÜKETİMİN TAMAMINI GES KARŞILAYACAK

Güneş Enerji Santrali Ladik’te Büyükalan Mahallesi’nde 675 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek. Türkiye’nin en büyük kamu yatırımlarından birine imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi bölgeye kuracağı 45 MW’lık GES ile birlikte tüm elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynak-larından sağlayan kurum olacak. Ayrıca SASKİ Genel Müdürlüğü’nün tükettiği elektriğin yüzde 45’i de yine bu projeden karşılanacak.

DEMİR: MÜTHİŞ BİR PROJE OLACAK

GES projesiyle ilgili değerlendirme yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu çok önemli bir konu. Biz şu anda Türkiye’de nüfusuna göre en fazla elektrik faturası ödeyen belediyelerden biriyiz. Yasal olarak da bizim yenilenebilir enerjilerden ürettiğimiz elektrik noktasında bakanlık ile mahsup-laşıyoruz. Yani tüket-tiğimiz kadar enerji üretip ulusal hatta verdiğimizde biz elektrik faturası ödemez hale geleceğiz. Yıllık 350 milyonun liranın üzerinde elektrik faturası ödüyoruz. Dolayısıyla bu ne demek, yıllık 350 milyonun üzerinde enerjiyi üretirsek elektrik faturası ödemeyeceğiz” diye konuştu.

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YAPILAN TASARRUF YATIRIMA DÖNECEK

Yapılacak tasarrufla her yıl daha fazla yatırıma yönelebileceklerine değinen Başkan Demir, “Bu, Samsun’un geleceği için kadınları, gençleri, çocukları için ilave yatırım demek. Bu, Samsun’da yaşayan herkes için müthiş bir proje. Projenin ilk adımı olan enerji nakil hatları için çalışmalar başladı. En kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. GES’in yapımı da ihale sürecinin hemen ardından başlayacak” dedi.