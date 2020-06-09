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TRABZON AKTÜEL

Engelli vatandaşın lastiği patladı: Polis imdadına yetişti

Trabzon'da, tünel içerisinde otomobilinin lastiği patlayan engelli sürücünün yardımına, trafik polisi koştu. Polisinin lastiği değiştiği anlara ait görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü, beğeni aldı. Öte yandan engelli sürücüye yardım eden polis memuru Necmettin Sevil'in 1 ay önce de İl Emniyet Müdürü Metin Alper'den başarı belgesi aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Polis, engelli vatandaşın yardımına koştu.
Polis, engelli vatandaşın yardımına koştu.


Kentte, Akyazı tünelinde Giresun yönüne seyir halinde olan engelli sürücü, lastiğinin patlaması üzerine aracını sağa çekti. Lastiğini değiştirmekte zorluk çeken sürücüyü fark eden trafik polisleri, ekip otosunu durdurup, yardım için harekete geçti.

DHA
Polis vatandaşın yardımına koştu

Ekip otosundan inip, kollarını sıvayan trafik polisi Necmettin Sevil, engelli sürücüye yardım ederek, krikoyla kaldırdığı otomobilde patlayan lastiği, stepne ile değiştirdi.

Sosyal medyada övgü topladı


İl Emniyet Müdürlüğü, trafik polisinin lastiği değiştiği anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Akyazı Tünel'de engelli vatandaşımıza yardım eden fedakâr meslektaşımız Necmettin Sevil, hep sevilesin. Sana bir ay önce verdiğimiz başarı belgesi helal olsun" notuyla yapılan paylaşım, ilgi çekti. Sosyal medya takipçileri, örnek davranışı nedeniyle trafik polisi Necmettin Sevil'i tebrik ederken, polis teşkilatına da övgü dolu yorumlarda bulundu.

DHA
Sosyal medyada övgü topladı.

EGM DE PAYLAŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de, Trabzon'da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini resmi sosyal medyada hesaplarından paylaştı. EGM'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda

  • "Trabzon Akyazı Tüneli içinde lastiği patlayan engelli vatandaşımızın imdadına trafik polisimiz yetişiyor. Güvenliğiniz için her yerdeyiz" ifadelerine yer verildi.

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