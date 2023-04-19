Enkaz başında dua ederken 57 bin dolar buldu: Polislere teslim etti

Taha hocamla beraber evin olduğu yere bir gidelim en azından Sami Hocamızın ve çocuklarının enkazında bir dua edelim dedik. Niyetimiz bu şekildeydi. Duamızı yaptık. Daha sonra eskileri yad ederek duygulandık. Enkazın üstündeyken parayı gördük. Biz de bir vatani görev olarak bunu hemen emniyete götürüp teslim etmemiz gerektiğini düşündük. Bir Müslümanın yapması gerekeni yaptık. Depremden 3 gün önce buraya taşındı. Burada 3 çocuğuyla beraber rahmetli oldu. Eşi kurtuldu ve fizik tedavisi oluyor. Bizim hocamız, 15 yıllık bir mazimiz var kendisiyle. Rabbim inşallah bir daha böyle depremler yaşatmasın.