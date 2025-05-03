Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Erdoğan'a dolan meydan Özgür Özel'e boş kaldı: CHP'nin Konya mitinginde fiyasko

Erdoğan'a dolan meydan Özgür Özel'e boş kaldı: CHP'nin Konya mitinginde fiyasko

17:483/05/2025, السبت
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel Konya’da yalnız kaldı: Meydanı dolduramadı, partisini azarladı
Özgür Özel Konya’da yalnız kaldı: Meydanı dolduramadı, partisini azarladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması bulunan Ekrem İmamoğlu’na destek için düzenlediği Konya mitingi, beklenen ilgiyi görmedi. Çareyi farklı illerdeki CHP üyelerini otobüslerle Konya'ya taşımakta bulan Özel'in mitinginde meydan boş kaldı. Aynı meydanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Mart 2024’te yaptığı mitingle kıyaslandığında meydan hınca hınç dolu tablo ise dikkat çekici bir şekilde farklıydı.

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” adı altında düzenlediği miting kapsamında Özgür Özel, Kılıçarslan Kent Meydanı’nda kürsüye çıktı. Hafta sonu ve güneşli havaya rağmen Konya halkı mitinge ilgi göstermedi. Boş kalan meydan, dron görüntülerine de yansıdı.

Farklı illerden insan taşıdılar

Mitinge katılanların büyük kısmının Konya dışından otobüslerle taşındığı belirlendi. Yerel yayın yapan “Konya Duysun” adlı kanalın yaptığı röportajlarda, katılımcıların büyük çoğunluğunun İzmir, Antalya, Ankara, Isparta ve Aksaray gibi şehirlerden geldiği ortaya çıktı.


YouTube
Erdoğan'a dolan meydan Özgür Özel'e boş kaldı: CHP'nin Konya mitinginde fiyasko
Gündem / Konya
03 مايو, السبت

Hıncını partililerden çıkardı

Konya’dan yeterli destek gelmemesi üzerine sinirlenen Özgür Özel, kendi partililerine sert çıktı. Kalabalığın arasına karışmayan milletvekili ve il başkanlarını hedef alan Özel, “Fotoğraflarını çekin, 6 ay boyunca kimseye randevu yok” diyerek sert bir uyarıda bulundu.

Aynı meydanda adım atacak yer kalmamıştı

Öte yandan aynı meydan, 17 Mart 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği mitingde hınca hınç dolmuştu. Erdoğan’ı dinlemek için on binlerce Konyalı meydanı doldurmuş, alana giremeyen vatandaşlar çevredeki caddelerden konuşmayı takip etmişti.


Görüntüler, iki liderin Konya'daki siyasi karşılığını net biçimde ortaya koyarken; meydandaki boşluklar CHP’nin iç hesaplaşmalarını da su yüzüne çıkardı.


#Konya
#CHP
#Özgür Özel
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti: Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı neydi?