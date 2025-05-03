CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması bulunan Ekrem İmamoğlu’na destek için düzenlediği Konya mitingi, beklenen ilgiyi görmedi. Çareyi farklı illerdeki CHP üyelerini otobüslerle Konya'ya taşımakta bulan Özel'in mitinginde meydan boş kaldı. Aynı meydanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Mart 2024’te yaptığı mitingle kıyaslandığında meydan hınca hınç dolu tablo ise dikkat çekici bir şekilde farklıydı.
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” adı altında düzenlediği miting kapsamında Özgür Özel, Kılıçarslan Kent Meydanı’nda kürsüye çıktı. Hafta sonu ve güneşli havaya rağmen Konya halkı mitinge ilgi göstermedi. Boş kalan meydan, dron görüntülerine de yansıdı.
Farklı illerden insan taşıdılar
Mitinge katılanların büyük kısmının Konya dışından otobüslerle taşındığı belirlendi. Yerel yayın yapan “Konya Duysun” adlı kanalın yaptığı röportajlarda, katılımcıların büyük çoğunluğunun İzmir, Antalya, Ankara, Isparta ve Aksaray gibi şehirlerden geldiği ortaya çıktı.
Hıncını partililerden çıkardı
Konya’dan yeterli destek gelmemesi üzerine sinirlenen Özgür Özel, kendi partililerine sert çıktı. Kalabalığın arasına karışmayan milletvekili ve il başkanlarını hedef alan Özel, “Fotoğraflarını çekin, 6 ay boyunca kimseye randevu yok” diyerek sert bir uyarıda bulundu.
Aynı meydanda adım atacak yer kalmamıştı
Öte yandan aynı meydan, 17 Mart 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği mitingde hınca hınç dolmuştu. Erdoğan’ı dinlemek için on binlerce Konyalı meydanı doldurmuş, alana giremeyen vatandaşlar çevredeki caddelerden konuşmayı takip etmişti.
Görüntüler, iki liderin Konya'daki siyasi karşılığını net biçimde ortaya koyarken; meydandaki boşluklar CHP’nin iç hesaplaşmalarını da su yüzüne çıkardı.