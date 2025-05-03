CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” adı altında düzenlediği miting kapsamında Özgür Özel, Kılıçarslan Kent Meydanı’nda kürsüye çıktı. Hafta sonu ve güneşli havaya rağmen Konya halkı mitinge ilgi göstermedi. Boş kalan meydan, dron görüntülerine de yansıdı.

Farklı illerden insan taşıdılar

Mitinge katılanların büyük kısmının Konya dışından otobüslerle taşındığı belirlendi. Yerel yayın yapan “Konya Duysun” adlı kanalın yaptığı röportajlarda, katılımcıların büyük çoğunluğunun İzmir, Antalya, Ankara, Isparta ve Aksaray gibi şehirlerden geldiği ortaya çıktı.





Erdoğan'a dolan meydan Özgür Özel'e boş kaldı: CHP'nin Konya mitinginde fiyasko Gündem / Konya





Hıncını partililerden çıkardı

Konya’dan yeterli destek gelmemesi üzerine sinirlenen Özgür Özel, kendi partililerine sert çıktı. Kalabalığın arasına karışmayan milletvekili ve il başkanlarını hedef alan Özel, “Fotoğraflarını çekin, 6 ay boyunca kimseye randevu yok” diyerek sert bir uyarıda bulundu.

Aynı meydanda adım atacak yer kalmamıştı

Öte yandan aynı meydan, 17 Mart 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği mitingde hınca hınç dolmuştu. Erdoğan’ı dinlemek için on binlerce Konyalı meydanı doldurmuş, alana giremeyen vatandaşlar çevredeki caddelerden konuşmayı takip etmişti.





Görüntüler, iki liderin Konya'daki siyasi karşılığını net biçimde ortaya koyarken; meydandaki boşluklar CHP’nin iç hesaplaşmalarını da su yüzüne çıkardı.



