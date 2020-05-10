Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Aynı gemideyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Avrupa Birliği’ne net mesaj verdi. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

Bugün yine yıkıcı bir felaket ile karşı karşıyayız. Bu kez ortak düşmanımız, hiçbir sınır tanımayan, sadece sağlığımızı değil, refahımızı, sosyal düzenimizi ve insani bağlarımızı tehdit eden bir virüs. Bu, gözle görülmeyen küçük düşman bize, ‘birlik olma’nın, birlik içinde güçlü olmanın anlamını tekrar hatırlatmıştır. Avrupa Birliği’nin doğru ve zamanında atacağı adımlarla bu krizden de güçlenerek çıkacağına inanıyorum.

FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRELİM

Bu zor günlerin, Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmak konusunda sunacağı fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Şimdiye kadar ülkemize pek çok konuda ayrımcı ve dışlayıcı tutum takınan AB’nin, artık hepimizin aynı gemide olduğunu anladığını umuyorum. Salgın döneminde pek çok AB üyesi ülkenin ülkemizden yardım talebinde bulunduğu, ülkemizin sağlık sistemi ve aldığı önlemler ile pek çok AB üye ve aday ülkesine örnek olabilecek düzeyde bulunduğu görülmüştür.

ÜYELİKTE KARARLIYIZ

Türkiye’nin, Birliğin salgın süresince ve salgın sonrası dönemde alacağı tüm önlemlere ve çalışmalara katılması AB’yi ancak daha güçlü kılacaktır. Dönem her alanda güçlerimizi birleştirme dönemidir. Ülkemizin tam üyeliği ekonomik, siyasi, güvenlik ve sosyal katkıların yanısıra Avrupa Birliği’ne daha katılımcı ve kucaklayıcı bir vizyon kazandıracak ve AB’yi küresel bir aktör haline getirecektir. Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği’ne tam üyeliğe ulaşmakta kararlıyız.

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Hastane teftişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadele kapsamında yapımı süren Sancaktepe ve Atatürk Havalimamı’ndaki pandemi hastanelerini denetledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmalar hakkında Erdoğan’a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de ve Atatürk Havalimanı’nda inşaatına geçen ay başlanan ve yapımı süren pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu.

Tarabya’daki Huber Köşkü’nden dün öğle saatlerinde helikopterle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’deki Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi’ne geldi. İnşaat alanında ve hastane binasında incelemelerde bulunan Erdoğan’a, bir hasta odasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, inşaatta çalışan işçileri de selamladı.

Erdoğan, daha sonra yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılan hastaneyi incelemek için helikopterle buradan ayrıldı. Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na geçerken, “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak yeniden düzenlenen Yassıada’da sürdürülen çalışmaları havadan inceledi. Atatürk Havalimanı’nda hastane inşaatındaki çalışmaları da denetleyen Erdoğan, Hadımköy’deki hastane alanında da inceleme yaptı.

Erdoğan’a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Ve Aleykümselam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı. Erdoğan, Twitter’da #GeceyebirErdoğanSelamı etiketiyle paylaşılan ve kısa sürede yayılarak sosyal medya platformunda gündem olan paylaşımları karşılıksız bırakmadı. Erdoğan, Türk bayrağı simgesiyle, “#GeceyebirErdoğanSelamı bırakan kardeşlerim... Ve Aleykümselam.” paylaşımı yaptı. Siyasiler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, destek verdikleri Erdoğan’ın gerek sözlerini, gerekse Erdoğan’a temennilerini paylaştı. Bazı paylaşımlarda Erdoğan’ın fotoğraflarına ve videolarına da yer verildi.

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FOTOĞRAF 44 #GeceyebirErdoğanSelamı Twitter'da zirveye oturdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aleyküm selam' dedi Gece saatlerinde Twitter'da başlatılan #GeceyebirErdoğanSelamı isimli hashtage kullanıcılar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların gece boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı fotoğraflarını paylaştığı hashtag bir anda Twitter Türkiye'nin zirvesine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan etkinliğe kayıtsız kalmadı ve Twitter'dan yaptığı ''#GeceyebirErdoğanSelamı bırakan kardeşlerim... Ve Aleykümselam. '' paylaşımı ile takipçilerine teşekkür etti. İşte '#GeceyebirErdoğanSelamı etiketine gelen fotoğraflardan bazıları...

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Putin’e dayanışma mesajı

Vladimir Putin

Erdoğan, “Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü” dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda şunları kaydetti: “İnsanlığa büyük acılar getirmiş ve milyonlarca Sovyet vatandaşının da hayatına mal olmuş II. Dünya Savaşı’nın bitişini belirleyen günlerden biri olan bu yıldönümü, uluslararası barışın kıymetini en çarpıcı biçimde hatırlamamıza yardımcı oluyor. Türkiye ve Rusya’nın son dönemde özellikle bölgesel barış ve istikrarın korunması için sarf ettikleri ortak gayretlerin önemini bu fırsattan yararlanarak bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle, tüm insanlığı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelenizde Türk halkının dayanışma duygularını bildiriyor, esenlik diliyorum.”