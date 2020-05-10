Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Erdoğandan ABye mesaj Aynı gemideyiz
POLİTİKA

Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Aynı gemideyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda “Ülkemize pek çok konuda ayrımcı ve dışlayıcı tutum takınan AB’nin, artık hepimizin aynı gemide olduğunu anladığını umuyorum” dedi. Salgında birçok AB üyesinin Türkiye’den yardım istediğini hatırlatan Erdoğan, bu zor günlerin ilişkileri yeniden canlandırmak için fırsata dönüşebileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Avrupa Birliği’ne net mesaj verdi. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

Bugün yine yıkıcı bir felaket ile karşı karşıyayız. Bu kez ortak düşmanımız, hiçbir sınır tanımayan, sadece sağlığımızı değil, refahımızı, sosyal düzenimizi ve insani bağlarımızı tehdit eden bir virüs. Bu, gözle görülmeyen küçük düşman bize, ‘birlik olma’nın, birlik içinde güçlü olmanın anlamını tekrar hatırlatmıştır. Avrupa Birliği’nin doğru ve zamanında atacağı adımlarla bu krizden de güçlenerek çıkacağına inanıyorum.

FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRELİM

Bu zor günlerin, Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmak konusunda sunacağı fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Şimdiye kadar ülkemize pek çok konuda ayrımcı ve dışlayıcı tutum takınan AB’nin, artık hepimizin aynı gemide olduğunu anladığını umuyorum. Salgın döneminde pek çok AB üyesi ülkenin ülkemizden yardım talebinde bulunduğu, ülkemizin sağlık sistemi ve aldığı önlemler ile pek çok AB üye ve aday ülkesine örnek olabilecek düzeyde bulunduğu görülmüştür.

ÜYELİKTE KARARLIYIZ

Türkiye’nin, Birliğin salgın süresince ve salgın sonrası dönemde alacağı tüm önlemlere ve çalışmalara katılması AB’yi ancak daha güçlü kılacaktır. Dönem her alanda güçlerimizi birleştirme dönemidir. Ülkemizin tam üyeliği ekonomik, siyasi, güvenlik ve sosyal katkıların yanısıra Avrupa Birliği’ne daha katılımcı ve kucaklayıcı bir vizyon kazandıracak ve AB’yi küresel bir aktör haline getirecektir. Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği’ne tam üyeliğe ulaşmakta kararlıyız.

Hastane teftişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadele kapsamında yapımı süren Sancaktepe ve Atatürk Havalimamı’ndaki pandemi hastanelerini denetledi.

***

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmalar hakkında Erdoğan’a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de ve Atatürk Havalimanı’nda inşaatına geçen ay başlanan ve yapımı süren pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu.

Tarabya’daki Huber Köşkü’nden dün öğle saatlerinde helikopterle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’deki Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi’ne geldi. İnşaat alanında ve hastane binasında incelemelerde bulunan Erdoğan’a, bir hasta odasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, inşaatta çalışan işçileri de selamladı.

Erdoğan, daha sonra yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılan hastaneyi incelemek için helikopterle buradan ayrıldı. Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na geçerken, “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak yeniden düzenlenen Yassıada’da sürdürülen çalışmaları havadan inceledi. Atatürk Havalimanı’nda hastane inşaatındaki çalışmaları da denetleyen Erdoğan, Hadımköy’deki hastane alanında da inceleme yaptı.

Erdoğan’a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Ve Aleykümselam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı. Erdoğan, Twitter’da #GeceyebirErdoğanSelamı etiketiyle paylaşılan ve kısa sürede yayılarak sosyal medya platformunda gündem olan paylaşımları karşılıksız bırakmadı. Erdoğan, Türk bayrağı simgesiyle, “#GeceyebirErdoğanSelamı bırakan kardeşlerim... Ve Aleykümselam.” paylaşımı yaptı. Siyasiler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, destek verdikleri Erdoğan’ın gerek sözlerini, gerekse Erdoğan’a temennilerini paylaştı. Bazı paylaşımlarda Erdoğan’ın fotoğraflarına ve videolarına da yer verildi.

#GeceyebirErdoğanSelamı Twitter'da zirveye oturdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aleyküm selam' dedi
FOTOĞRAF 44
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
#GeceyebirErdoğanSelamı Twitter'da zirveye oturdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aleyküm selam' dedi
Gece saatlerinde Twitter'da başlatılan #GeceyebirErdoğanSelamı isimli hashtage kullanıcılar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların gece boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı fotoğraflarını paylaştığı hashtag bir anda Twitter Türkiye'nin zirvesine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan etkinliğe kayıtsız kalmadı ve Twitter'dan yaptığı ''#GeceyebirErdoğanSelamı bırakan kardeşlerim... Ve Aleykümselam. '' paylaşımı ile takipçilerine teşekkür etti. İşte '#GeceyebirErdoğanSelamı etiketine gelen fotoğraflardan bazıları...


Putin’e dayanışma mesajı

Vladimir Putin

  • Erdoğan, “Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü” dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda şunları kaydetti: “İnsanlığa büyük acılar getirmiş ve milyonlarca Sovyet vatandaşının da hayatına mal olmuş II. Dünya Savaşı’nın bitişini belirleyen günlerden biri olan bu yıldönümü, uluslararası barışın kıymetini en çarpıcı biçimde hatırlamamıza yardımcı oluyor. Türkiye ve Rusya’nın son dönemde özellikle bölgesel barış ve istikrarın korunması için sarf ettikleri ortak gayretlerin önemini bu fırsattan yararlanarak bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle, tüm insanlığı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelenizde Türk halkının dayanışma duygularını bildiriyor, esenlik diliyorum.”

Rus Kızıl Ordu Korosu Mehter Marşı'nı seslendirdi
OYNAT 02:23
Rus Kızıl Ordu Korosu Mehter Marşı'nı seslendirdi
Rus Kızıl Ordu Korosu üyeleri, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine moral desteği sağlamak için Mehter Marşı'nı seslendirdikleri video hazırladı. Koronun Sanat Yönetmeni Albay Gennadiy Sachenyuk'un rehberliğinde hazırlanan video Kızıl Ordu Korosu'nun sosyal medya hesaplarından 'Kahraman Türk milletine saygı ve sevgilerimizle' notuyla paylaşıldı.
Abone Ol Google News
Onlar çocuklarına sarılamıyor

Onlar çocuklarına sarılamıyor

​Tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun.
Dikkat çeken yasak!

Dikkat çeken yasak!

Valilik açıkladı: Maskesiz sokağa çıkılamayacak.
İletişim Başkanı açıkladı

İletişim Başkanı açıkladı

​Koronavirüs için yerli ilaca satış izni çıktı.
Sosyal mesafeli bank

Sosyal mesafeli bank

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'da paylaştı.
Otel yerine<br>çadırı tercih ettiler

Otel yerine
çadırı tercih ettiler

​Evleri dört kez yanan aileden şaşırtan istek.
İlk ülke olabiliriz

İlk ülke olabiliriz

Dünya Sağlık Örgütü'ne mektup gönderdiler.
Fabrika<br>karantinada

Fabrika
karantinada

Bir işçide çıkınca tüm işçiler karantinaya alındı.
Çorlu'ya ulaştı

Çorlu'ya ulaştı

​Marmaray'dan geçen ilk yük treni oldu.
Gezmeye değil<br>alış-verişe gidin

Gezmeye değil
alış-verişe gidin

11 Mayıs öncesi alışveriş merkezleri için kritik uyarı.
Son görüntüleri!

Son görüntüleri!

​Futbolcu baba 11 gün sonra öldürdüğünü itiraf etti.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bugün koronavirüslü 3 bin 84 hasta daha şifa buldu.
'Desteğiniz tarifsiz'

'Desteğiniz tarifsiz'

Bakan Albayrak MHP lideri Bahçeli'yi aradı.
CHP tefecilere<br>gel gel yapıyor

CHP tefecilere
gel gel yapıyor

​MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert sözler...
O saatlerde<br>dışarı çıkmayın

O saatlerde
dışarı çıkmayın

​İçişleri Bakanı 'ricam var' diyerek çağrıda bulundu.
Çin kazığı!

Çin kazığı!

11 milyon maskenin 8 milyonu standart dışı çıktı.
Amerika'da 4 ayda <br>1 milyon ölüm

Amerika'da 4 ayda
1 milyon ölüm

​Kalp krizi ve kanserden ölenler, koronadan ölenlerden fazla.
Beşiktaş'ta<br>iki test pozitif

Beşiktaş'ta
iki test pozitif

İdmanlara başlayan Beşiktaş'ta iki isimde koronavirüs tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.