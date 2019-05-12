Erdoğan'dan FETÖ sloganına tepki: Sanatçı dalkavukluk etmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı'nda düzenlenen Geleneksel Beyoğlu İftarı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kazanı kaynatıp darbe çağrısı yapanlar kimlerdir? Milletim gereken dersi bunlara 23 Haziran'da verecektir. Dağdan talimatlar geliyor. Sandıklardan oy çalanlarla milletimin bir arada olacağına zerre kadar ihtimal veremiyorum."

"Bir yerde seçim yapılıyorsa, gerektiğinde yenileniyorsa demokrasi işliyor demektir. Vesayet heveslilerinin kazanı kaynatarak birilerine elverişli ortam hazırlamasına asla müsaade etmeyeceğiz."

"Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki, şimdi statların tribünlerine pankartlar asıp, FETÖ'nün uşaklarının sloganlarını yazıyorlar. Bu statları biz yaptık biz. Kapalı spor salonunda beyefendinin ifadelerini orada söylettiriyorlar. Bunlara eyvallah diyemeyiz. Sanatçılarımızın arasına da nifak tohumu ektiler. Sanatçılarımızı da tehdit ettiler. Sanatçı sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz.

"Taksim'de anırmaktan, koltuğunu bırakmaya kadar nice büyük laflar edenlerin hepsi de sözlerinin üzerine yattı. Bunların altından katıksız bir despotizm, bir medeniyet düşmanlığı çıkar. Siyaset meydanı er meydanıdır. Kendine güvenmeyenler Gezi'deki tencere tava çalma hadisesinde olduğu gibi kendileri çalar, oynar."

"23 Haziran'da bir kez daha milletimizin hakemliğine gidecek olmaktan memnunuz"