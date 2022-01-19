Erdoğan'dan 'Nayib Bukele' mesajı: Büyük mutluluk duyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize 'Yapamazsınız' diyen o ülkeler şimdi bizden İHA SİHA satın almak istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.



Geçtiğimiz 20 yılda bilhassa da son 10 yılda yaşadıklarımız, ileride üzerinde yıllarca çalışılsa da siyasal, sosyal, ekonomik, asgari dersler içeriyor.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



Asırlar boyunca bize ne dediler? 'Siz yapamazsınız.' Uçaklarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık. 'Yapamazsınız.' diyen o ülkeler şimdi bizden bu uçakları istiyor. Nereden nereye.



Asırlar boyunca bize 'Sizin çapınız da, aklınız da, gücünüz de yetmez.' dedikleri ne varsa hepsini, herkesten daha iyisiyle başarabileceğimizi gösterdik.



Bize 'Bağınızı koparmadan, unutmadan, reddetmeden çağdaşlaşamazsınız.' dedikleri ne varsa aslında hepsinin de sıkı sıkıya bağlanmamız gereken değerler olduğunu gördük.



















