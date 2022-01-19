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POLİTİKA

Erdoğan'dan 'Nayib Bukele' mesajı: Büyük mutluluk duyacağız

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yarın Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İspanyolca yaptığı paylaşımda Bukele'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Erdoğandan Nayib Bukele mesajı: Büyük mutluluk duyacağız
Erdoğan ve Nayib Bukele

Türkiye ile Orta Amerika ülkesi El Salvador arasında önemli görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile görüşme yapacak. 41 yaşındaki devlet başkanı Bukele görüşmeyi Twitter’dan duyurdu.

TÜRKÇE PAYLAŞIM

Paylaşımını Türkçe olarak yapan Bukele, "Bu Perşembe Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ediyorum." dedi.

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"ZİYARETİNİZİ ÖNEMSİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Nayib Bukele'nin paylaşımına yanıt verdi. İspanyolca paylaşım yapan Erdoğan, "Sizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. El Salvador ile ilişkilerimizi kuşkusuz güçlendirecek olan ziyaretinizi çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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