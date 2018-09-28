Gündem Erdoğanın ilkdevlet ziyareti
POLİTİKA

Erdoğan’ın ilk devlet ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New York kentinden 3 günlük ziyaret için Almanya'ya geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Berlin ziyareti boyunca konaklayacağı Brandenburg Kapısı’nın yakınındaki Adlon Kempinski oteline geçti.
Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Berlin ziyareti boyunca konaklayacağı Brandenburg Kapısı’nın yakınındaki Adlon Kempinski oteline geçti.

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti" için özel uçak "CAN" ile Almanya’nın başkenti Berlin’e ulaştı. Tegel Havalimanı'nın askeri bölümüne inen Erdoğan için 21 pare top atışı yapıldı. Erdoğan buradan eşi Emine Erdoğan ile Berlin ziyareti boyunca konaklayacağı Brandenburg Kapısı’nın yakınındaki Adlon Kempinski oteline geçti. Ziyaret nedeniyle Alman güvenlik birimleri de teyakkuza geçti. Geçmişte ABD başkanı, İsrail cumhurbaşkanı gibi üst düzey davetlilere uygulanan en yüksek koruma tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için de devrede. Erdoğan'ın Berlin ziyareti boyunca en az 5 bin polisin görev yapacak.

Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle geniş güven- lik önlemleri alındı. Erdoğan’ın kalacağı otel çevresine de keskin nişancılar yerleştirildi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Erdoğan’ın konvoyunun geçeceği güzergahlarda yollar belli aralıklarla kapatılacak, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ve otelinin bulunduğu bölgede bir güvenlik alanı oluşturularak araç trafiğine kapatılacak. SEK ve GSG 9 olarak adlandırılan özel polis birlikleri de Erdoğan'ın ziyareti boyunca görev yapacak, Adlon Kempinski oteli etrafında da çatılarda keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Erdoğan'a, üç günlük Berlin ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.

Gurbetçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için otele gideceği güzergah üzerinde bekledi. Berlin’de yaşayan Türkler bayraklarıyla Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

REKLAM
Ziraat çalışanlarına Bylock operasyonu

Ziraat çalışanlarına Bylock operasyonu

​Savcılık 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Dolar hızla düşüyor

Dolar hızla düşüyor

6 TL'nin altına gerilemişti. işte son seviye...
Bu neyin hazırlığı

Bu neyin hazırlığı

​Suriye'de terör devleti kurmak isteyen ABD'nin, Yunanistan'daki hareketliliği bir aydır arttı.
Bahçeli ile her an görüşebiliriz

Bahçeli ile her an görüşebiliriz

'Birinci olduğumuz bölgede aday çıkarmamayı tabanımıza açıklayamayız'
Denize iniş yaptı

Denize iniş yaptı

​Dolu olan yolcu uçağında felaket önlendi.
Sınırlı ittifak formülü

Sınırlı ittifak formülü

​AK Parti ve MHP yerelde nasıl ittifak kuracak?
Derhal tutuklanmalı

Derhal tutuklanmalı

​Mahkemenin kararı hakimi isyan ettirdi.
Şifreleri çözüldü

Şifreleri çözüldü

Örgütte kimin hangi şifreyi kullandığı belirlendi.

ABD 65 binPKK'lı besliyor

ABD 65 binPKK'lı besliyor

​PKK işgalindeki yerlerde terörist sayısı 65 bini aştı.

İştegözlem üssü

İştegözlem üssü

​TSK'nın Halep'teki gözlem noktası görüntülendi.
Pilotaj hatası

Pilotaj hatası

​İşadamı Hüseyin Başaran ilk kez konuştu.
Hürjet'leAirshow

Hürjet'leAirshow

​4 gün sürecek olan İSTANBUL AIRSHOW başladı.
İsrailterörüne onay

İsrailterörüne onay

​Trump: Tel Aviv'in saldırganlıktan başka seçeneği yok.
Adil değil

Adil değil

​UEFA ırkçılığa destek verdi.
​TSK envanterine girdi

​TSK envanterine girdi

​Türkiye'yi İHA teknolojisinde farklı bir noktaya taşıyacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.