Erdoğan’ın ilk devlet ziyareti

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti" için özel uçak "CAN" ile Almanya’nın başkenti Berlin’e ulaştı. Tegel Havalimanı'nın askeri bölümüne inen Erdoğan için 21 pare top atışı yapıldı. Erdoğan buradan eşi Emine Erdoğan ile Berlin ziyareti boyunca konaklayacağı Brandenburg Kapısı’nın yakınındaki Adlon Kempinski oteline geçti. Ziyaret nedeniyle Alman güvenlik birimleri de teyakkuza geçti. Geçmişte ABD başkanı, İsrail cumhurbaşkanı gibi üst düzey davetlilere uygulanan en yüksek koruma tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için de devrede. Erdoğan'ın Berlin ziyareti boyunca en az 5 bin polisin görev yapacak.

Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle geniş güven- lik önlemleri alındı. Erdoğan’ın kalacağı otel çevresine de keskin nişancılar yerleştirildi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Erdoğan’ın konvoyunun geçeceği güzergahlarda yollar belli aralıklarla kapatılacak, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ve otelinin bulunduğu bölgede bir güvenlik alanı oluşturularak araç trafiğine kapatılacak. SEK ve GSG 9 olarak adlandırılan özel polis birlikleri de Erdoğan'ın ziyareti boyunca görev yapacak, Adlon Kempinski oteli etrafında da çatılarda keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Erdoğan'a, üç günlük Berlin ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.

Gurbetçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için otele gideceği güzergah üzerinde bekledi. Berlin’de yaşayan Türkler bayraklarıyla Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.