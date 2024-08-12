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Eren Bülbül ile Astsubay Gedik anıldı: "Evladın en iyisini yaptı"

Trabzon Maçka’da PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar ederken, açılan ateşte şehit düşen Eren Bülbül ile Astsubay Ferhat Gedik ölümlerinin 7’nci yılında kabirleri başında anıldı. Acılı anne Ayşe Bülbül, “Benim evladım yapabilecek olan şeylerin en iyisini yaptı. Ondan mutluyum, huzurluyum” dedi.

04:00 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:42 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yıl dönümünde şehitlerin Trabzon ve Hatay’daki mezarları başında anma programları düzenlendi.
Yıl dönümünde şehitlerin Trabzon ve Hatay’daki mezarları başında anma programları düzenlendi.

15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik’in şehadetinin 7’nci yılı. PKK’lı teröristlerin 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka kırsalında şehit ettiği Eren Bülbül ve ona siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik mezarları başında dualarla anılıyor. Eren Bülbül, şehit olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'nin gönlünde yer edinmişti. Şehit Eren’in Maçka’ya bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki, Ferhat Gedik’in de Hatay İskenderun’daki mezarında dün anma programları düzenlendi.

Bülbül ile Gedik'in unutturulmaması gerektiğini kaydeden Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, “Bugünün hatırasında 2 şehidimizle baş başayız. Hepimizin başı sağ olsun. Biz bir ölür, bin diriliriz. Şehitlik bizim için düğün bayramdır. Biz bu topraklar için can veririz. Bu topraklara göz dikenin gözünü oymaktan çekinmeyiz. Onun canını almak için de her şeyi yaparız” dedi.

Eren’in annesi Ayşe Bülbül de anma programına gelenlere teşekkür ederek, “Konuşacak gücüm yok, diyecek hiçbir sözüm yok. Vatan sağ olsun” diye konuştu.

Şehit Gedik’in annesi Hatice Gedik ise İskenderun’daki mezar başında acısının hala taze olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edildikten sonra Bülbül ve Gedik’in mezarlarına karanfil bırakıldı.

CESARET VE FEDAKARLIK

Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajları sosyal medyada #iyikivarsın etiketi ile gündem oldu. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar, siyasiler ve tüm kesimden anma mesajları yayınlandı.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Eren'imizin, Ferhat Astsubay'ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.
* TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
Şehitlerimiz, kahraman-lıkları ve cesaretleriyle yüreğimizde bir yıldız gibi parlayarak yolumuzu aydınlatıyor. Makamınız ali, mekanınız cennet olsun.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
Henüz 15 yaşında vatanı için canını feda eden Eren'in cesareti ve şehidimiz Ferhat Gedik'in fedakarlığı asla unutulmayacak. İki kahramanımızın hatırası, milletimizin yüreğinde sonsuza dek yaşayacak. İyi ki varsınız, ruhlarınız şad, makamlarınız ali olsun.
* Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
Sizleri hiç unutmadık, asla unutmayacağız.


#Şehit
#Eren Bülbül
#Ferhat Gedik
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