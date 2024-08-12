Eren Bülbül ile Astsubay Gedik anıldı: "Evladın en iyisini yaptı"

15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik’in şehadetinin 7’nci yılı. PKK’lı teröristlerin 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka kırsalında şehit ettiği Eren Bülbül ve ona siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik mezarları başında dualarla anılıyor. Eren Bülbül, şehit olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'nin gönlünde yer edinmişti. Şehit Eren’in Maçka’ya bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki, Ferhat Gedik’in de Hatay İskenderun’daki mezarında dün anma programları düzenlendi.
Bülbül ile Gedik'in unutturulmaması gerektiğini kaydeden Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, “Bugünün hatırasında 2 şehidimizle baş başayız. Hepimizin başı sağ olsun. Biz bir ölür, bin diriliriz. Şehitlik bizim için düğün bayramdır. Biz bu topraklar için can veririz. Bu topraklara göz dikenin gözünü oymaktan çekinmeyiz. Onun canını almak için de her şeyi yaparız” dedi.
Eren’in annesi Ayşe Bülbül de anma programına gelenlere teşekkür ederek, “Konuşacak gücüm yok, diyecek hiçbir sözüm yok. Vatan sağ olsun” diye konuştu.
Şehit Gedik’in annesi Hatice Gedik ise İskenderun’daki mezar başında acısının hala taze olduğunu söyledi.
Kur'an-ı Kerim okunup dua edildikten sonra Bülbül ve Gedik’in mezarlarına karanfil bırakıldı.
CESARET VE FEDAKARLIK
Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajları sosyal medyada #iyikivarsın etiketi ile gündem oldu. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar, siyasiler ve tüm kesimden anma mesajları yayınlandı.