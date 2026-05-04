Erzurum merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı tutuklandı

21:534/05/2026, Pazartesi
AA
Operasyonda, yapılan aramalarda, 200 gram kubar esrar, 150 gram sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 9 cep telefonu ve SIM kart, 4 hafıza kartı, 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.
Erzurum merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucu, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 8 şüpheliye yönelik Erzurum ve Artvin'de eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yapılan aramalarda, 200 gram kubar esrar, 150 gram sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 9 cep telefonu ve SIM kart, 4 hafıza kartı, 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


