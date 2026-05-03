Samsun'da 11 bin 704 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

15:003/05/2026, Pazar
IHA
Yapılan aramalarda toplam 11 bin 704 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’un Atakum ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şahsın araç, ev ve arazisinde yapılan aramalarda 11 bin 704 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Atakum ilçesinde C.C. (22) isimli şahsın aracı, ikameti ve kullanımındaki arazide arama yapıldı.

Yapılan aramalarda toplam 11 bin 704 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

#Samsun
#Atakum
#Narkotik
