Erzurum'da kahreden olay: Çocuğunu kurtarıp akıntıya kapılan annenin cansız bedenine ulaşıldı

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentinde Rus lider Putin'le görüştü. Türkiye'ye dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, ''Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in davetine icabetle Soçi’ye yaptığımız çalışma ziyaretini olumlu, başarılı bir şekilde tamamladık. Sayın Putin’le 19 Temmuz’da Tahran’da bir araya gelmemizin ardından Soçi’de ikili ilişkilerimizi ve uluslararası meseleleri etraflıca değerlendirdik. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyimizin müteakip toplantısını Türkiye’de yapmak üzere Sayın Putin’e davetimi gerçekleştirdim. Sayın Putin’le ruble üzerinde mutabık kaldık. Ruble noktasında bu alışverişlerimizi yapacağımız için o da tabii Türkiye-Rusya arasında mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya’ya ve Türkiye’ye inşallah kazandıracak'' dedi.