Erzurumluların iletişim çilesi: Ya komşu köye gidiyorlar ya dağa çıkıyorlar

Şenkaya İlçesine 32 kilometre uzaklıkta olan 140 hane ve 400 kişinin yaşadığı Turnalı köyünde cep telefonlarının çekmeyişi köylülerin dışarı ile iletişimi çileye dönüştürüyor. Vatandaşlar Cep telefonlarıyla görüşmek için ya 4 kilometre uzaklıktaki Paşalı köyüne gidiyorlar ya da köyün en yüksek dağına çıkıyorlar. Yaşlılar dağa çıkamadıkları için gençler aracılığı ile yakınlarından haber alıyor. Gençler yaşlıların cep telefonlarını alıp söyleyeceklerini not ederek tepeye çıkıp yaşlıların taleplerini yakınlarına iletiyor.
"Yıllardır çözemedik"
Turnalı Köyü Muhtarı Rahmi Bulut, “İki dönemdir muhtarlık yapıyorum çok uğraşmama rağmen yıllardır köyümüzde cep telefonu çekmesini sağlayamadık köyümüzün gurbetteki nüfusu 840 hane haliyle köyle iletişim kurmaları gerekiyor çekmediği için ya dört kilometre komşu köy olan paşalıya gidecek yada köyün en yüksek dağına çıkması gerekiyor” dedi.
HAYAT
Telefonla konuşmak için minareye çıkıyorlar
Elektronik teknisyeni İbrahim Alp ise “İki yıldır köyümde ikamet etmeye başladım. Gurbetteki insanlarımız köyümüzde bulunan yaşlı insanlarımıza ulaşamıyorlar internette bir işimiz olduğu zaman ya dört beş kilometre aşağı gidiyoruz yada ola bildiğince yüksek tepelere çıkıyoruz” dedi.
"Acil servise bile ulaşamıyoruz"
Köy sakinlerinden İsmail Bulut ise, “Köyümüzde en büyük sorunumuz telefon ve internetle ilgili. Gurbette çocuklarımız var her an için onlara ulaşmak gerekiyor ulaşamıyoruz köyümüzde bir hastamız oluyor 112 acil servise bile ulaşamıyoruz bir cenazemiz oluyor Belediyeye ulaşamıyoruz. Telefonla görüşebilmek için 4 - 5 km yol gitmek gerekiyor. biz olgun yaşlı insanlarız tepelere tırmanmak gibi bir şansımız yok” dedi.
Emekli Öğretmen İbrahim Ataş da “Toki konutlarında oturuyorum 10 yıldır burada yaşıyorum yine mağduruz yine mağduruz pandemi yasaklarında köyden dışarıda çıkamıyoruz ne torunlarla ne çoluk çocukla irtibat kuramıyoruz. Dağlara çıkacağız ki telefonla görüşelim” dedi.
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Muş’taki iki köyün sakinleri, cep telefonuyla görüşmek için şebekenin çektiği tepeye çıkmak zorunda kalıyor. Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Yukarısızma ve Çiçekli köylerinde cep telefonları çekmeyen vatandaşlar, telefon görüşmesi yapabilmek için 3-4 kilometre yol yürüyerek tepelere çıkıyor.
Yukarısızma Köyü Muhtarı Tahir Kapşigay, 2018 yılında köylerine kurulan baz istasyonunun halen aktif hale getirilmemesi nedeniyle cep telefonlarını kullanamadıklarını ve baz istasyonunun bir işe yaramadığını söyledi. Telefon şebekesinin çekmediğini ve bu sebeple tepelere çıkmak zorunda kaldıklarını anlatan Kapşigay, “O günden bu yana herhangi bir fayda görmedik. Baz istasyonunun elektriğini de çektiler, ama aktif hale getirmediler. Telefon şebekeleri köyden uzaktaki bazı tepelerdeki noktalarda çekiyor. Evlerin içerisinde ise telefonları hiç kullanamıyoruz dedi.
40 hanelik köyde yaklaşık 600 cep telefonu bulunduğunu aktaran Tahir Kapşigay, “Yaz aylarında yaklaşık 10 hane köye geri dönüş yaparak bahçesinde sebze ekimi yapıyor. Acil bir durumda yaklaşık 3-4 kilometre yürüyerek dağlara çıkıp görüşme yapmak zorunda kalıyoruz. Bu açıdan çok sıkıntı yaşıyoruz. Köylüler haklı olarak sürekli bana baskı yapıyorlar. Aktif olmayan cihazı kaldırmamı istiyorlar. Buraya kurulan baz istasyonuna verici cihazı takılmadığı için aldığımız telefonlar hiçbir işe yaramıyor. Bir iskele gibi ortada duruyor. Bu baz istasyonunu buraya boşuna kurdular. Bu kadar masrafı boşuna yaptılar” diye konuştu.
Çiçekli Köy Muhtarı Remzi Sağın da köylerinde GSM şebekesi bulunmadığını ve bu yüzden cep telefonlarının yalnızca belirli noktalarda çektiğini söyledi. Muhtar Sağın, bugüne kadar birçok müracaatta bulunduklarını ancak hiçbir sonuç alamadıklarını belirterek, “Köylülerimiz telefonla görüşmek için dağlara çıkmak zorunda kalıyor. Köyümüzle Yukarısızma köyü arasında bir baz istasyonu kurdular ancak verici takılmadığından dolayı aktif değil. Annem Muş Devlet Hastanesinde öldü ve bizim şebekemiz çekmediği için İstanbul’daki akrabalarımıza ulaştılar. İstanbul’daki akrabalar da Sarıdal köyüne haber veriyor ve Sarıdal köyünde kayınbiraderim gece köyümüze gelerek bize haber veriyor. Benim annemin öldüğünden haberim olmuyor. O nedenle cenazemi almaya gece gidebildim. Bir cenazemiz veya bir hastamız olduğu zaman Muş’tan diğer şehirlerdeki akrabalarımıza haber veriliyor daha sonra çevre köylerden biz haberi alıyoruz. Yıllardır aynı sorunu yaşamamıza rağmen telefon şirketleri sorunumuza çözüm bulmadı. Bu sıkıntının giderilmesi için onlarca kez müracaatta bulunmamıza rağmen sonuç alamadık” ifadelerini kullandı.
Yukarısızma köyü sakinlerinden Ali Kapşigay ise yaklaşık 2 yıldan beri köyün üst kısmına baz istasyonu kurulduğunu belirterek, “Ancak verici cihazı takılmadığı için aktif değil. Acil bir telefon görüşmesi yaptığımızda yaklaşık 3 kilometre yüksek tepelere çıkıyoruz. Bu açıdan yardım bekliyoruz” dedi.
Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle telefon görüşmelerini yapmak için yüksek tepelere çıkıyor.
Gevaş ilçesine bağlı 60 haneli Kayalar Mahallesi’nin sakinleri, yıllardır GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. 600 nüfuslu mahallede yaklaşık 500 telefon olduğunu ifade eden vatandaşlar, telefonla konuşmak için akrabalarıyla ya ilçe merkezine ya da yüksek tepelere çıkmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Özellikle kış aylarında tepeye çıkmanın zor ve zahmetli olduğunu belirten vatandaşlar, artık evlerinde oturarak telefonla konuşmak, internete girmek istiyor. 60 haneli mahallede yaklaşık 600 nüfusun olduğunu belirten Kayalar Mahallesi Muhtarı Kemal Güçlü, vatandaşların il dışında yaşayan ailesi veya akrabalarıyla iletişim kurmakta sıkıntı yaşadığını söyledi. Mahallede baz istasyonu kurulmasına rağmen firmadan kaynaklı sıkıntı nedeniyle mağdur olduklarını vurgulayan Güçlü, “Devlet buraya baz istasyonu kurdu, yetkiyi de bir firmaya verdi. Ancak firma elektrik faturasını ödemediği için elektrikler kesildi. Ondan dolayı bu mağduriyeti biz çekiyoruz. Yetkililerin buna bir çare bulmalarını istiyoruz” dedi.
Mahalle sakinlerinin il dışında yaşayan ailesi veya akrabalarıyla görüşmek için ya ilçe merkezine ya da mahallenin üst kısmındaki yüksek tepelere çıkmak zorunda kaldığını dile getiren Güçlü, “Mahallemizde öğrencilerimiz var, başka yerlerde vatani görevini yapan askerlerimiz var. Bunun yanında mahallenin çoğu güvenlik korucusudur. İletişim kurabilmek için, işleri takip edebilmek veya öğrencilerin ödevlerini yapması için internete ihtiyaçları var. Bu nedenle bu sıkıntımızın giderilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Yaşanan sıkıntıları firma yetkilileri ile paylaştıklarını da sözlerine ekleyen Güçlü, “Bizlere ‘bugün, yarın çözeriz’ diyorlar, ama çözmüyorlar. Mahallemizde yaklaşık 500 telefon var. Telefon başı 50 TL hesaplarsak ayda yaklaşık 3-4 bin TL para ödüyoruz” diye konuştu. Çocukları ve torunlarının batıda yaşadığını anlatan Azize Adıyaman isimli vatandaş ise “Burada ne telefon ne de internet var. Çocuklarım İstanbul’da, onlarla görüşemiyorum. Burada yaşayanlar da insandır. Allah korusun bir yangın çıksa ya da bir durum olsa kimseye ulaşamıyoruz. Bizde bu ülkenin vatandaşıyız. Ben çocuklarımla konuşabilmek için araba tutup Gevaş’a gidiyorum. Orada ancak görüşebiliyorum. Telefonum olsa her gün çocuklarımla görüşmek istiyorum, ancak mecburiyetten dolayı iki üç günde bir ya da haftada bir görüşebiliyorum. Bunun için yetkililerden ricam, bu iletişim sorunumuzun çözülmesini istiyorum” dedi.
Necdet Adıyamam isimli turizmci ise işlerini yürütebilmek adına anayola kadar inmek zorunda kaldığını dile getirerek, “Tatil için mahalleme geldim, ama burada çok sıkıntı çekiyorum. İnternet yok, telefon yok. İstanbul’dan geldim. Turizmci olduğum için yurtdışıyla da görüşemiyorum. Rehberler arıyor ulaşamıyorlar. Adeta elimiz ayağımız bağlı bir durumdayız. Mecburen tekrar İstanbul’a dönmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle yetkililerden bu sıkıntımızın giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Mahallede yaşanan sıkıntı nedeniyle yüksek tepelere ya da mahallenin üst kısmında bulunan ahırın damına çıkarak okul işlemlerini yaptığını ifade eden Abdullah Tavlil isimli genç de, “Bütün arkadaşlarım başka yerlerde. Onların köylerinde internet var, telefon var. Ben üniversiteme bakmak için dağlara çıkıyorum. Ödevini yapmak isteyen öğrenciler ise ilçeye kadar gidiyor dedi. Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle telefon görüşmelerini yapmak için yüksek tepelere çıkıyor.
Gevaş ilçesine bağlı 60 haneli Kayalar Mahallesi’nin sakinleri, yıllardır GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. 600 nüfuslu mahallede yaklaşık 500 telefon olduğunu ifade eden vatandaşlar, telefonla konuşmak için akrabalarıyla ya ilçe merkezine ya da yüksek tepelere çıkmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Özellikle kış aylarında tepeye çıkmanın zor ve zahmetli olduğunu belirten vatandaşlar, artık evlerinde oturarak telefonla konuşmak, internete girmek istiyor. 60 haneli mahallede yaklaşık 600 nüfusun olduğunu belirten Kayalar Mahallesi Muhtarı Kemal Güçlü, vatandaşların il dışında yaşayan ailesi veya akrabalarıyla iletişim kurmakta sıkıntı yaşadığını söyledi. Mahallede baz istasyonu kurulmasına rağmen firmadan kaynaklı sıkıntı nedeniyle mağdur olduklarını vurgulayan Güçlü, “Devlet buraya baz istasyonu kurdu, yetkiyi de bir firmaya verdi. Ancak firma elektrik faturasını ödemediği için elektrikler kesildi. Ondan dolayı bu mağduriyeti biz çekiyoruz. Yetkililerin buna bir çare bulmalarını istiyoruz” dedi.
Telefonla konuşmak için yüksek tepelere çıkıyorlar
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi sakinleri ile Muş merkeze bağlı Yukarısızma ve Çiçekli köyündeki vatandaşlar GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle telefon görüşmelerini yapmak için yüksek tepelere çıkıyor.