Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Esenyurt'ta rayiç yolsuzluğu sümen altı edilmiş: İki memurun ilişkisi kesildi

Esenyurt'ta rayiç yolsuzluğu sümen altı edilmiş: İki memurun ilişkisi kesildi

11:1913/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ahmet Özer
Ahmet Özer

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması nedeniyle tutuklanmasının ardından, belediyede gerçekleşen usulsüz işlemler ortaya çıkıyor. Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Özer döneminde emlak rayiç bedellerinde usulsüzlük yaptıkları belirlenen ancak haklarında herhangi bir işlem yapılmayan iki memurun belediye ile olan ilişkisini sonlandırarak hukuki süreç başlattı.

CHP'li
Esenyurt
Belediye Başkanı
Ahmet Özer
'in
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak
" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak görevlendirilmişti.

Aksoy, Özer’in yönetimi altında gerçekleşen usulsüzlükleri araştırmaya devam ediyor.


Ahmet Özer

Yolsuzluk sümen altı edilmiş


Belediyenin Gelirler Müdürlüğü’nde görevli A.T. ve C.H. adlı iki memurun, gayrimenkul emlak rayiç bedellerini düşük göstererek tapu harçlarının eksik ödenmesine sebep oldukları belirlendi.


  • Sonrasında ise, işlemler tamamlandıktan sonra düşürülen bedel yeniden sisteme eski haline getirilerek suçun izleri silinmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Temmuz ayında tespit edilen bu usulsüz işlem, dönemin belediye başkanı Ahmet Özer’e iletildiği ancak üzerinde herhangi bir inceleme başlatılmadığı tespit edildi.



Belediye ile ilişiği kesilip yasal işlem başlatıldı


Ahmet Özer döneminde üzeri kapatılan bir mesele olarak kayda geçen bu durumla ilgili kayyum Can Aksoy’un konu hakkında bilgilendirilmesinin ardından harekete geçildi.


Aksoy, ilgili memurların belediyeyle olan tüm bağlantılarını keserek, yasal işlemlerin başlatılmasını sağladı.

Makam aracını da iade etmişti


Öte yandan Esenyurt Belediyesi'nde görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un, Özer döneminde kullanılan
2024 model AUDİ A6 marka
aracını kiralama şirketine iade ettiği bildirilmişti.


#Esenyurt
#Ahmet Özer
#Can aksoy

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? ÖSYM 2025 sınav takvimini duyurdu