Esenyurt'ta rayiç yolsuzluğu sümen altı edilmiş: İki memurun ilişkisi kesildi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması nedeniyle tutuklanmasının ardından, belediyede gerçekleşen usulsüz işlemler ortaya çıkıyor. Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Özer döneminde emlak rayiç bedellerinde usulsüzlük yaptıkları belirlenen ancak haklarında herhangi bir işlem yapılmayan iki memurun belediye ile olan ilişkisini sonlandırarak hukuki süreç başlattı.
Aksoy, Özer’in yönetimi altında gerçekleşen usulsüzlükleri araştırmaya devam ediyor.
Yolsuzluk sümen altı edilmiş
Belediyenin Gelirler Müdürlüğü’nde görevli A.T. ve C.H. adlı iki memurun, gayrimenkul emlak rayiç bedellerini düşük göstererek tapu harçlarının eksik ödenmesine sebep oldukları belirlendi.
- Sonrasında ise, işlemler tamamlandıktan sonra düşürülen bedel yeniden sisteme eski haline getirilerek suçun izleri silinmeye çalışıldığı ortaya çıktı.
Temmuz ayında tespit edilen bu usulsüz işlem, dönemin belediye başkanı Ahmet Özer’e iletildiği ancak üzerinde herhangi bir inceleme başlatılmadığı tespit edildi.
Belediye ile ilişiği kesilip yasal işlem başlatıldı
Ahmet Özer döneminde üzeri kapatılan bir mesele olarak kayda geçen bu durumla ilgili kayyum Can Aksoy’un konu hakkında bilgilendirilmesinin ardından harekete geçildi.