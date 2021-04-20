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Gündem Eşi nikah sonrası kaçtı Eşine ödediği nafakayı protesto için İstanbula yürüyor
KASTAMONU

Eşi nikah sonrası kaçtı: Eşine ödediği nafakayı protesto için İstanbul'a yürüyor

Kastamonu'da, nikahın hemen ardından kaçan, boşanmak istediği eşine 4 yıldır tedbir nafakası ödeyen Mustafa Duman (32), protesto için İstanbul'a yürüyor. Sakarya'ya ulaşan Duman, "4 senedir boşanamadığım, 1 günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 TL nafaka ödüyorum. Bir an önce bu işin çözülmesini istiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Eşi nikah sonrası kaçtı: Eşine ödediği nafakayı protesto için İstanbula yürüyor
Nikah sonrası kaçan eşine ödediği nafakayı protesto için İstanbul'a yürüyor.

Kastamonu merkeze bağlı Pehlivan köyünde yaşayan Mustafa Duman, sosyal medya üzerinden 6 yıl önce tanıştığı A.R.B.D. ile 2017 yılının Ekim ayında evlendi. A.R.B.D., iddiaya göre, nikahın ardından ailesinin yanına kaçarken, Mustafa Duman da bir daha eşini göremedi. Boşanma davası açan Duman, eşine aylık 700 TL tedbir nafakası ödemek zorunda kaldı. Duman, bu durumu protesto için Kastamonu'dan yola çıkarak, İstanbul'a yürümeye başladı.

Yürüyüşünün 8'inci gününde Sakarya'ya ulaşan Mustafa Duman, kendisi gibi birçok kişinin mağdur olduğunu ve bu konunun bir an önce çözülmesini istediğini belirtti.

Cuma günü İstanbul'a ulaşmayı hedefleyen Duman, "Kapıma devamlı icralar geliyor, haciz geliyor. Karşı tarafın avukatı, bana korku veriyor. Yani bir nevi tehdit ediyor. Nafakadan dolayı 20 bin TL para biriktiğini ve bunlarla ilgili icra göndereceğini söylüyor bana. Ben 4 senedir boşanamadığım, 1 günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 TL nafaka ödüyorum. Boşanamadığım halde 700 TL'yi hala yazıyorlar ama neye dayanarak yazıyorlar, bilmiyorum. Bir an önce bu işin çözülmesini istiyorum. Benim gibi birçok mağdur var. Gelen mesajları gördükçe hüzünleniyor, ağlıyorum" diye konuştu.

Mustafa Duman'a destek veren Adalet Platformu Türkiye Aile Meclisi Sakarya İl Başkanı İmdat Geyve de "Sadece süresiz nafaka uygulaması bile aileyi tahrip etmektedir" dedi.

Sesini duyurmak için Kastamonu'dan İstanbul'a yürüyor: 1 günlük evlilik yüzünden 4 yıldır ödenen nafaka
FOTOĞRAF 10
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Kastamonu’nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman, 6 yıl önce sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi. Kaçarak evlendiği Ayşe ile 1 gün evli kalabilen ve yüzünü sadece nikahta görebilen Mustafa Duman, Ayşe’den bir daha haber alamadı.
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Ayşe’nin ailesiyle birlikte İstanbul’da döndükten sonra hayatı kararan Duman, boşanma davasının görüldüğü sırada 1 gün evli kaldığı eşine aylık 700 lirada nafaka ödemeye mahkum edildi. Hakkında açılan 7 ayrı dava sonrası icralık olan açılan Duman, yaşadıklarına dikkat çekmek için soğuk ve karlı havaya rağmen Kastamonu’dan İstanbul’a yürümeye karar verdi. Yaklaşık 580 kilometre yol kat etmeyi planlayan Duman, İstanbul’a 1,5 haftada ulaşmayı hedefliyor.
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“Yaşadığım haksızlığa karşı sesimi duyurabilmek adına böyle bir yürüyüşe kalkıştım” <br> <br> Yaklaşık 580 kilometrelik bir yol yürüyeceğini belirten Mustafa Duman, “Kastamonu’dan İstanbul’a yürüyerek gidiyorum. 1 günlük resmi nikahlı eşim var ve 4 yıldır boşanamıyorum. Bu yüzden nafakaya bağlandım. Her ay 700 lira nafaka ödüyorum. 15 bin lira nafakadan dolayı para biriktiğini öğrendim. Çalışamadığım içinde ödeyemedim. Avukat arıyor beni, kapına icra göndeririz diyor. Avukat sürekli beni arayıp bana da borcun var devletin bir uygulamasından dolayı. Bende avukata sizi ben tutmadım. Siz karşı tarafın avukatısınız, ondan almanız lazım ve beni aramanız yanlış, benden kendi hesabına para istiyor...
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Bende sesimi duyurabilmek adına böyle bir yürüyüşe kalkıştım. Borçlardan halen kurtulamadım. Devamlı kapıma icralar geliyor, halende kapıma icralar gelip duruyor. Allah razı olsun, bir vatandaş bana 20 bin lira gönderdi. Kendisine kesinlikle ulaşamıyorum, teşekkür dahi edemedim. Bana gönderdiği 20 bin lira parayı borcum olan üç bankaya ödeyerek kapattım. Geride iki bankaya borcum kaldı. Nafakadan dolayı borcum var. Ne yapacağımı şaşırdım artık, bu yüzden bende mağduriyetimi duyurabilmek adına böyle uzun bir yolculuğuna başladım. Yürüyerek İstanbul’a gidiyorum” dedi.
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Nafakadan dolayı mağduriyet yaşayanları kendisine katılmaya davet etti <br> <br> Nafakadan dolayı mağduriyet yaşayanları kendisine katılmaya davet eden Duman, “Adalete de seslenmek istiyorum. İnşallah bunu onlarda görecektir, adalet tecelli edecektir inşallah. Tek duam bundan kurtulmak istiyorum. 4 yıldır boşanamıyorum da. Artık boşanmak istiyorum. Benim gibi birçok nafaka mağduru insanların olduğunu düşünüyorum. Onlarında bana desteklerini bekliyorum. Onlarda bana katılmak isterlerse katılabilirler. Kastamonu Valiliğinden yürüyüş için iznimi aldım. Her şey resmi olarak şu anda İstanbul’a kadar yürüyerek gideceğim” diye konuştu.
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“1 gün evli kaldım ama 4 yıldır her ay 700 lira nafaka ödüyorum, bu haksızlık” <br> <br> Sosyal medyadan çok sayıda destek mesajları aldığını anlatan Duman, şöyle konuştu: “Ben, benim gibi nafaka ödeyerek canı yanan bir sürü insanın olduğunu düşünüyorum ve nafaka olayının yasal olarak bir zemine oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bu konudan dolayı bir sürü mağdur insanlar var. Ben, 1 gün evli kaldım ve 4 yıldır da nafaka ödüyorum. Ayrıca bana çıkan haberlerden sonra sosyal medya üzerinden ulaşanlar oldu. Hatta bir bayan, 13 yıllık evli olduğunu ve iki tane çocuğunun da olmasına rağmen aylık 300 lira nafaka aldığını söyledi...
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Ama ben sadece 1 gün evli kalabildim ve benim yanımda da olmamasın rağmen yalan dolanla bizleri kandırarak İstanbul’a geri gittiler ama aylık 700 lira nafaka ödemeye mahkum edildim. Bunun bir çözümünü bekliyorum. Bu yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına kadar gideceğim. Bunun bana yapılan bir haksızlık olduğunu düşünüyorum, 4 yıldır adalet arayışımı sürdürüyorum ama halen mahkemelerim sürüyor. Artık bunlarında sonuçlanmasını bekliyorum.”
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Konaklayarak yolculuğunu sürdürüyor <br> <br> Kastamonu-Karabük karayolu üzerinden yürüyüşe geçen Duman, dinlenmek için Araç ilçesinde durdu. Bu sırada bazı vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Duman, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Geceyi Araç ilçesinde konaklayarak geçiren Duman, sabah saatlerinde Karabük’e ulaşmak üzere tekrar yola çıkarak yürüyüşe geçti.
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1 günlük evliliğinin nafakaya mahkum ettiği şahıs İstanbul’a kadar yürüyecek
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1 günlük evliliğinin nafakaya mahkum ettiği şahıs İstanbul’a kadar yürüyecek
Sesini duyurmak için Kastamonu'dan İstanbul'a yürüyor: 1 günlük evlilik yüzünden 4 yıldır ödenen nafaka
Yaklaşık dört yıl önce evlendiği ve 1 gün evli kalıp evini terk eden eşine boşanamadığı halde 4 yıldır her ay 700 lira nafaka ödemeye mahkum edilen genç, yaşadığı haksızlığa dikkat çekmek için Kastamonu'dan İstanbul'a kadar 580 kilometre yol yürüyecek.


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