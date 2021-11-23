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POLİTİKA

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşamını yitirdi. Güneş için yarın TBMM'de tören düzenlenecek.

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Haber Merkezi AA
Eski bakanlardan Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti (Hasan Fehmi Güneş kimdir?)
Hasan Fehmi Güneş

Bir süredir Ankara'daki Özel Güven Hastanesinde tedavisi süren eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, bugün öğle saatlerinde vefat etti.

Güneş için yarın saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) tören düzenlenecek.

Törenin ardından Güneş için Kocatepe Cami'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak.

Güneş'in naaşı, 25 Kasım perşembe günü Sakarya'nın Karapürçek köyünde toprağa verilecek.

HASAN FEHMİ GÜNEŞ KİMDİR?

1934 yılında Sakarya'da doğan Hasan Fehmi Güneş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hukukçu ve kamu yönetimi uzmanı olarak çalışan Güneş, 1975-1980'de Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi olarak, 18 ve 22. dönemde de İstanbul Milletvekili olarak Mecliste bulundu.

42. Hükümette İçişleri Bakanlığı yapan Güneş, evli ve iki çocuk babasıydı.

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