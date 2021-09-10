Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu: Hayatının şokunu yaşadı

Olay, Muratpaşa İlçesi Çağlayan Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, turizmci Önder Karademir (35), hayal ettiği evi almak için 2011 model Opel İnsignia marka aracını facebook hesabı ve internet üzerinden satılığa çıkardı. Bir süre sonra Hakan Y. ve arkadaşı aracı almak istediklerini belirterek Önder Karademir ile buluştu. İki şahıs bir işletmede bir süre oturduktan sonra aracı patronlarının alacağını ve Kemer’den araca bakmak üzere yola çıktığını belirtti.

Karademir, bir süre sonra adrese gelen Burak isminde şahıs ile 133 bin TL karşılığında anlaşarak, şahıslardan 20 bin TL elden aldı. Kalan 113 bin TL ise banka hesabına havale için anlaştı. Bunun üzerine şahıslar ile birlikte notere giden Karademir, burada hesabına bakarak 113 bin TL’nin geldiğini görünce, aracının satış işlemini onayladı. Karademir satış işleminden sonra şahıslardan birinden rica ederek kendisini otele bırakmasını istedi.

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İHA Karademir’in şahıslar ile buluştukları restorandan çıkarken ve notere gidiş anları bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hesabına paranın gelmediğini görünce dolandırıldığını anladı

Şahısla otele doğru giderken hesabına girerek ödenen ücreti bir kez daha kontrol etmek isteyen Karademir, hesabında para olmadığını gördü. Durumu yanında bulunan şahsa aktaran genç adam, karşı taraftan ‘para havuza geri düşmüş. Kısa süre içerisinde tekrar hesabında olacak’ yanıtını aldı. Daha sonra ise 113 bin TL tutarında bir çek yazarak teslim etti. Bunun üzerine genç adam otelindeki işine döndü. 2 gün boyunca hesabına giren adam paranın gelmediğini görünce dolandırıldığını anladı. Şahısların imzaladığı çekin ise sahte olduğu öğrenildi.

Aracı sattığı kişileri defalarca arasa da bir yanıt alamadı. Karademir, polis merkezine giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemede aracın bir gün sonra bir oto galeriye daha sonra ise Ankara Altındağ’da Burak K. isminde bir gence satıldığını gördü. Aracın 07 AJH 758 olan plakasının ise değiştirildiği öğrenildi. Öte yandan Karademir’in şahıslar ile buluştukları restorandan çıkarken ve notere gidiş anları bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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“Ev alma hayalimiz vardı”

Yaşadıkları karşısında adeta hayatının şokunu yaşayan Önder Karademir, “Ev akmak istediğimiz için 2011 model aracımızı satmak istedik. İnternet üzerinden ve sosyal medya üzerinden satışa çıkardık. İkinci gün bizimle bir şahıs iletişime geçti. Aracı görmek istediler. Şahıslar ile buluştuk. Araca bakarak beğendiler. Arabayı kendilerinin değil patronlarının alacağını söylediler. Benim yanımda Burak isminde patronlarını aradılar. Patronları lüks bir araç ile geldi. Hiç şüphelenilecek bir durumu yoktu. Aracı o da beğendi. Pazarlık yaptık. 135 demiştim. 133 bin TL’ye anlaştık. Ardından notere geçtik. Noterde bana ’20 bin lirayı elden vereyim diğerini havale edeyim’ dedi. Anlaştık. 20 bin lirayı elden aldım. 113 bin lirayı havale yaptılar. Ben hesabıma girdim para normal yatmıştı. Satışı yaptık. Şahıslardan birisinden beni otele bırakmasını istedim” dedi.

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“30 dakikada bir arayarak güven verdi”

Şahıs ile otele giderken hesabına tekrar baktığında parayı göremediğini belirten Karademir, “Durumu yanımda bulunan şahsa ilettim. O da birisini aradı. Sonra paranın havuza alındığını söyledi. Para düşmedi. Bana gitmemi söyledi. Ben de otele gittim. Beni otele bırakan adam sürekli tedirgindi. Midesinin ağrıdığını söyledi. Birgün sonra patron dedikleri şahıs yine beni aradı. Halletmeye çalıştığını söyledi. 30 dakikada bir arayarak güven verdi. Araya cumartesi-pazar girdi. Pazartesi oldu, telefonlara bir daha çıkmadılar. Geri dönmeyince ben dolandırıldığımı anladım. Polise giderek şikayetçi oldum. Dün savcılık tarafından arabaya şerh konuldu. Arabayı önce galeriye sonra da galeri Ankara’da birisine satmış. Antalya Emniyeti şahısları yakalamak için çalışma başlattı” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 15 Muratpaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki evli, bir çocuk babası Atıcı, tutkunu olduğu doğada seyahatlerini kolaylaştırmak için çekme karavan satın aldı. Ailesiyle karavan hayatını çok seven Atıcı, kendisine özgü bir araç yapmak için harekete geçti. Atıcı, 100 bin liraya satın aldığı 1996 model otobüsü yanları açılabilir hale getirdi, 40 metrekare akıllı sistem kurdu, oturma odası, yatak odası, mutfak ve banyoyu da zevkine göre dizayn etti. Yaklaşık 1 milyon liraya mal oldu <br><br> Atıcı, karavan yapmayı çok istediğini, salgın döneminde bunu gerçekleştirdiğini söyledi. Mustan adı verdiği karavanın bir yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını, karavana dönüştürmek istediği otobüsü aldıktan sonra atölye kiraladığını belirten Atıcı, tasarladığı karavanın çok konforlu olduğunu anlattı. Atıcı, yaklaşık 1 milyon liraya mal ettiği karavanın içinde 3 televizyon, buzdolabı, bulaşık, çamaşır ve kurutma makinesi, güneş enerji sistemi, su tankı ve barbekü alanı bulunduğunu söyledi. Ailesinin de aracı çok sevdiğini dile getiren Atıcı şöyle konuştu: <br><br>Eşim ve çocuğumla salgın sürecinde keyif aldığımız birçok seyahat yaptık. Burada her şey olduğu için çok rahat ettik. Antalya'nın en yüksek yerlerine çıktık. Yurt dışı ve Karadeniz turuna da çıkmak istiyoruz. Özellikle böyle bir süreçte doğaya çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Yeşillerin arasında uyumak keyifli. Akıllı sistem kurdum. Karavanı bu sistemle kontrol edebiliyorum... . İsteğime göre ışıkları kontrol ediyorum. Rahatlatıcı, romantik gibi 100 farklı seçenek var. Televizyonları bulundukları bölmeden çıkarıyorum, arabayı çalıştırıyor, iç ve dış kapıları açıp kapatabiliyorum. Örneğin Uykum geldi. dediğinizde ışıklar sönüyor, kapılar kapanıyor, güvenlik sistemi devreye giriyor. Hayallerinin üstünde bir karavan ortaya çıktı <br><br> Özlem Atıcı da eşinin hayallerinin de üstünde bir karavan yaptığını, kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Eşinin fikrini duyduğunda heyecanlandığını belirten Atıcı, Gezmeyi çok seven bir çiftiz. Kendimize ait böyle bir karavanımızın olması çok güzel. Yapım aşamasında fikirlerimle eşime yardımcı oldum. Karavanı gördüğümde tam bir ev olmuş diye düşündüm. Burada evimi hiç aramıyorum. Oğlumuz da eve gitmek istemiyor. Evi neredeyse unuttuk. Haftanın 4- 5 gününü karavanda geçiriyoruz. diye konuştu. Hayalleri lüks karavana dönüştürdüğü otobüsle gerçek oldu Hayalleri lüks karavana dönüştürdüğü otobüsle gerçek oldu Hayalleri lüks karavana dönüştürdüğü otobüsle gerçek oldu Hayalleri lüks karavana dönüştürdüğü otobüsle gerçek oldu Hayalleri lüks karavana dönüştürdüğü otobüsle gerçek oldu İçinde yok yok: 100 bin liraya aldı zevki için bir milyon lira masraf yaptı Antalya'da yaşayan Mustafa Tansu Atıcı, 100 bin liraya aldığı 1996 model otobüse 1 milyon lira masraf yaptı ve otobüsü lüks bir karavana dönüştürdü. İçinde adeta yok yok olan "Mustan" isimli karavanla doğayla iç içe tatil yapan Atıcı ailesinin lüks karavanı 40 metrekare ve akıllı sistemle döşeli. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Kaya 2012 yılında geçirdiği kaza sonrası vefat etti. Çevresi tarafından ağaç sevgisiyle bilinen Kaya, 13 yıl önce kendi imkânlarıyla 25 dönümlük arazisine sedir fidanları dikti. Yaklaşık 5 bin fidan diken Kaya, bozkırın ortasındaki mahallesine ve ailesine bir orman miras bıraktı. Büyüyerek yaklaşık 5 metre uzunluğuna gelen sedir ağaçları şimdi mahalleye nefes oluyor. Mahalle sakinleri stres atmak istediklerinde vakit geçirmek için ormana gidiyor. Babasının fidanları çocukları ve torunları gibi sevdiğini aktaran Ummuhan Korkmaz, “Babamızla çok gurur duyuyoruz. O fidanı, yeşilliği çok seven bir insandı. Hep fidanlarla uğraşırdı. Hiç parası olmasa bile bulduğu parayla fidan alır ve dikerdi. Çok fidan dikti. Ağaç onun hayaliydi, ölmeden önce başka bir arazimiz vardı oraya da fidan dikeceğim, evlatlarıma torunlarıma kalsın diyordu. Fidan almak için para yetiştiremediğinde arabasını sattı. Bütün parasını fidan almaya harcardı. Buraya girdiğimiz zaman kendimizi cennette hissediyoruz. Bütün yorgunluğumuz, kırgınlığımız geçiyor. Torunları da çok seviyor ama onlar babam gibi dikemiyorlar. Babam hastanede yattığı süre boyunca bize diktiği fidanları sulamasını söylüyordu. ‘Fidanlarıma iyi bakın’ diyordu. 8 torunu vardı, fidanlarını onlar gibi seviyordu” diye konuştu. Mahalleye ağaç sevgisini dedesinin aşıladığını belirten İbrahim Kaya’nın torunu Zeki Korkmaz, “Dedem bu ormanı 2008’in kasım ayında kendi imkânlarıyla yaptı. Maddi manevi bütün desteğini kendisi sağladı. Dedemle birlikte biz yaklaşık 5 sene buranın sulamasını yaptık. Sonra da zaten su istemedi. Yıllar geçtikçe sedir ağaçları büyüdü. Mahallenin içinde güzel bir görüntü oluşturdu. Bir miras, armağan oldu bu bize. Biz haftada birkaç kez geliyoruz buraya, içinde gezdiğimiz zaman hem huzur veriyor hem de mutluluk veriyor. Arazi 25 dönüm ve dedemin diktiği sadece 5-10 tane fidan kurudu, geriye kalanlar tuttu. Boyları da 4-5 metreye ulaştı. Mahallede yaşayanlar da çok memnun. Birisi fidan dikeceği zaman hep dedemi de götürürdü. Dedemin diktiği fidan tutardı” dedi. Arabasını satıp yaptı: İçinde gezdiğimiz zaman hem huzur hem de mutluluk veriyor Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki arazisine vefatından önce arabasını satarak yaklaşık 5 bin sedir fidanı diken İbrahim Kaya, bozkırın ortasında büyüttüğü ormanı mahallesine ve çocuklarına miras bıraktı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Eskişehir’de 40 yıl önce hemşirelik yapan 80 yaşındaki İsmail Yeşil, yanında çalıştığı doktor tarafından hediye edilen 1981 model Anadol A8 marka otomobiline yıllarca gözü gibi baktı. Aracın bütün parçalarının fabrika çıkışlı olduğunu ve orijinal şekilde saklamaya özen gösterdiğini belirten Yeşil, üretiminden 40 yıl geçmesine rağmen sadece 43 bin kilometre yol yaptığını vurguladı. Otomobilin sınırlı sayıda üretildiğini ve günümüzde nadir bulunan bir model olduğunu söyleyen Yeşil, çalıştıkları dönemde sadece hastalara gitmek için kullanılmasından dolayı halk arasında ilk yardım arabası olarak bilindiğini belirtti. Yaşı ilerledikten sonra çocuklarının trafiğe çıkmasını istememesi üzerine aracını satmaya karar verdiğini söyleyen İsmail Yeşil, otomobilin hayatının bir parçası olduğunu belirterek anılarını hatırlamak için zaman zaman ziyaret ettiğini dile getirdi. “Bu araba benim hayatım” <br><br> Otomobilin fabrikadan ilk çıkışıyla aynı parça ve boyaya sahip olduğunun altını çizen Yeşil, “Ben 1967 yılında doktorun yanında çalışmaya başladım. Doktor, Anadol marka otomobilini ‘sana vermek istiyorum’ dedi. Otomobil ile Alanya kadar bütün koyları gezdim bu arabayla... 1981 yılında aldık biz bu arabayı. Sadece hastalara gitmek için kullanıyorduk. Sağlık teşkilatında ne varsa bu arabanın içerisindeydi. Bu ilk yardım arabasıydı. Bu araba fabrikadan nasıl alınmışsa, şu anda da öyledir. 19 sene ben kullandım ve yaşım ilerledikten sonra çocuklarım trafiğe çıkmamı istemedi. Bu araba benim hayatım” şeklinde konuştu. 80 yaşındaki eski hemşire ile 40 yıllık Anadol’un serüveni 80 yaşındaki eski hemşire ile 40 yıllık Anadol’un serüveni 80 yaşındaki eski hemşire ile 40 yıllık Anadol’un serüveni 80 yaşındaki eski hemşire ile 40 yıllık Anadol’un serüveni 80 yaşındaki eski hemşire ile 40 yıllık Anadol’un serüveni 80 yaşındaki eski hemşire ile 40 yıllık Anadol’un serüveni: Bu araba benim hayatım Eskişehir'de yaşayan 80 yaşındaki İsmail Yeşil, Türkiye'de nadir bulunan 1981 model Anadol A8 marka otomobilini sattıktan sonra anılarını hatırlamak için eski dostunu ziyaret ederek vakit geçiriyor. Otomobilin fabrikadan ilk çıkışıyla aynı parça ve boyaya sahip olduğunun altını çizen Yeşil "19 sene ben kullandım ve yaşım ilerledikten sonra çocuklarım trafiğe çıkmamı istemedi. Bu araba benim hayatım” dedi.

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