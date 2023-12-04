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Evin bahçesindeki çökme sonrası ortaya çıktı: Mezardan çıkanlar 'pes' dedirtti

Gaziantep'te bir evin bahçesinde meydana gelen çökmenin ardından  2,5 metre yüksekliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek ve 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu.

17:07 - 4/12/2023 Pazartesi
DHA
Mezardan çıkanlar 'pes' dedirtti
Mezardan çıkanlar 'pes' dedirtti

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde artçılar sürerken, bir vatandaş, 1 Aralık'ta bahçesinde çökme olduğunu belirterek, İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi.

Bölgede güvenlik tedbiri alınırken, çökme sonucu ortaya çıkan buluntular dikkat çekti. Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

İncelemede, 2,5 metre yüksekliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek ve 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'nca koruma altına alınan bölgede, incelemelerin sürdüğü bildirildi.



#arkeoloji
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#ev
#tarih
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