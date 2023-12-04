Evin bahçesindeki çökme sonrası ortaya çıktı: Mezardan çıkanlar 'pes' dedirtti

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hasankeyf ilçesindeki Hasankeyf Kalesi'nde 3. dönem arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan buluntularda Artuklulardan Osmanlı dönemine kadar uzanan sürece ilişkin kulplu ve çivili tabutlarla gömülmüş Müslüman mezarlarına ulaşıldı. Buluntular Mezopotamya tarihine ışık tutuyor.