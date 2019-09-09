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Bingöl haberleri: Bingöl’de Demir ve Orta Çağ’a ait buluntular bulundu

Bingöl’de Demir ve Orta Çağ’a ait buluntular bulundu

Bingöl’de "Tarih Öncesi ve Eski Çağ" konulu arkeolojik yüzey araştırması projesi kapsamında sahaya inen akademisyenler ve öğrenciler, tarihi kalıntı ve buluntuların kaçak kazılarla tahrip edildiğini belirlerken, "Demir ve Orta Çağ" dönemine ait buluntularda elde etti.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Bingöl’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları, Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen “Tarih Öncesi ve Eski Çağ” yüzey araştırması projesi başlatıldı.

Bingöl Üniversitesi Eskiçağ Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesil Dr. Sırrı Tiryaki başkanlığında yapılan çalışmaya akademisyenler, yüksek lisans ve lisans öğrencileri katıldı.

İlk önce merkez köylerde arkeolojik alanlarda çalışma yürüten ekip, daha önce gün yüzüne çıkarılmamış tarihi kalıntılar ve buluntuların kaçak kazılarla tahrip edildiğine rastladı. Ekip ayrıca, Demir ve Orta Çağ dönemine ait buluntular elde etti. 4 yıl sürmesi planlanan proje kapsamında merkez ilçenin yayı sıra Yayladere, Kiğı, Adaklı ve Yedisu İlçelerinde yüzey araştırması yapılacağı aktarıldı.

Arkeolojik alanlarda çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Tarihi kalıntılar kaçak kazılarla tahrip edilmiş

4 yıl sürmesi planlanan yüzey araştırması projesinin ilk etabı kapsamında merkez köylerindeki arkeolojik alanlarda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Ekip Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tiryaki, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Arkeolojik bakımdan araştırmaların yoğun olarak yapılmadığı bölgemizde amacımız eski çağlardan itibaren Bingöl tarihine ışık tutarak tarihi alanları kayıt altına almaktır. Çok değerli akademisyen hocalarımız ve öğrencilerimizden oluşan ekibimizle saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak araştırma yaptığımız yerlerde daha önce gün yüzüne çıkarılmamış tarihi kalıntılar ve buluntuların kaçak kazılarla tahrip edildiğine rastladık. Tarihi alanlara sahip çıkılması hususunda bir farkındalık oluşturarak bu alanların korunmasını ve geleceğe taşınmasını istiyoruz."

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Demir ve Orta Çağ’a ait buluntular elde edildi

Yüzey araştırmasına katılanların özverili çalışmalarıyla önemli veriler elde etmeye başladıklarını anımsatan Tiryaki, açıklamasına şöyle devam etti:

"Çalışmalarımız, 4 yıl boyunca merkezin yanı sıra ilçeleri kapsayacak şekilde de devam edecek. Yaptığımız çalışmalarda özellikle Demir Çağı ve Orta Çağ tarihine dair buluntular elde ettik. Bu buluntular, yapılacak analizler sonucunda tarihlendirilerek tarihsel süreçleri hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacak.”

Kentte yürütülecek yüzey araştırmasını Bingöl Üniversitesi ve Belediyesinin de desteklediği aktarıldı.

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