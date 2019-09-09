Hayat Küre Dağlarındaki mağara turizme kazandırıldı
KÜLTÜR SANAT

Küre Dağları'ndaki mağara turizme kazandırıldı

Bartın Kastamonu sınırları içerisindeki Küre Dağları Milli Parkı’nın mutlak koruma alanı içerisinde bulunan Ulus ilçesi Alıçlı köyündeki Kemerli Mağarası'na yürüyüş ve dinlenme yerleri yapıldı. Turistlerin ilgisini çeken Kemerli Mağarası'na ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

Haber Merkezi DHA
Küre Dağları Milli Parkı
Küre Dağları Milli Parkı

Küre Dağları Milli Parkı, her mevsim doğal güzelliğiyle ziyaretçi çekiyor. 2000 yılında 'milli park' ilan edilen, 37 bin 753 hektarlık Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip milli park' ilan edildi.

Milli park, ardından Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Milli parka, ayrıca haziran ayında 'Platin Yabanıl Sertifika Ödülü' verildi.

Küre Dağları Milli Parkı, her mevsim doğal güzelliğiyle ziyaretçi çekiyor.

Kemerli Mağarası 18 metre uzunluğunda

Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın Ulus yolu üzerinde bulunan, bin 300 metrelik yürüyüş yolundan ulaşılabilen Kemerli Mağarası, ziyaretçilerini bekliyor.

Yatay gelişmiş, fosil mağara özelliğini içinde barındıran Kemerli Mağarası 18 metre uzunluğunda 2 metre yükseklindeki mağara 989 rakımda bulunuyor.

Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Kemerli Mağarası’na ulaşım için yürüyüş yolları, ahşap seyir terası ve yağmurluk alanları yaparak. Hafta sonu bölgeye gelen günübirlik ziyaretçiler, bin 300 metrelik yürüyüş sonrasında mağaraya ulaşarak, seyir terasından eşsiz manzaradan Drahna Vadisi, Küçük Küre geçişi, Büyük Küre geçişi ve Sorkun Yaylası'nı izleyerek, fotoğraf çektirdi.

Küre Dağları Milli Park Müdürü Ali Bozkurt, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bartın Ulus ilçesi Drahna Vadisi’ndeki denizden 989 metre yükseklikteki Kemerli Mağarası'na günübirlik ziyaretçilerin ulaşabilmesi için, ahşap seyir terası, 2 adet yöresel ürün satış standı, 2 adet piknik masası, 1 adet yağmur barınağı, 10 metre ahşap merdiveni, yapılarak hizmete açıldı.
  • Seyir terasından Drahna Vadisi'ni izleyenler hayran kalıyor. Mağaraya ulaşımın artık rahatlaması nedeniyle buraya çok sayıda yerli ve yabancı turistin gelmesini bekliyoruz. Avrupa'nın en özel Küre Dağları Milli Parkı'mızı turizme en iyi şekilde kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz."
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