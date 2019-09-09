Küre Dağları'ndaki mağara turizme kazandırıldı

Küre Dağları Milli Parkı, her mevsim doğal güzelliğiyle ziyaretçi çekiyor. 2000 yılında 'milli park' ilan edilen, 37 bin 753 hektarlık Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip milli park' ilan edildi.

Milli park, ardından Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Milli parka, ayrıca haziran ayında 'Platin Yabanıl Sertifika Ödülü' verildi.

Küre Dağları Milli Parkı, her mevsim doğal güzelliğiyle ziyaretçi çekiyor.

Kemerli Mağarası 18 metre uzunluğunda

Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın Ulus yolu üzerinde bulunan, bin 300 metrelik yürüyüş yolundan ulaşılabilen Kemerli Mağarası, ziyaretçilerini bekliyor.

Yatay gelişmiş, fosil mağara özelliğini içinde barındıran Kemerli Mağarası 18 metre uzunluğunda 2 metre yükseklindeki mağara 989 rakımda bulunuyor.

Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Kemerli Mağarası’na ulaşım için yürüyüş yolları, ahşap seyir terası ve yağmurluk alanları yaparak. Hafta sonu bölgeye gelen günübirlik ziyaretçiler, bin 300 metrelik yürüyüş sonrasında mağaraya ulaşarak, seyir terasından eşsiz manzaradan Drahna Vadisi, Küçük Küre geçişi, Büyük Küre geçişi ve Sorkun Yaylası'nı izleyerek, fotoğraf çektirdi.

Küre Dağları Milli Park Müdürü Ali Bozkurt, şu şekilde açıklamada bulundu: