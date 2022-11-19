Gündem Evlerini 2 katına satmak isterken dolandırıldılar Arap müşterilere fazla fiyattan vereceklerdi
İSTANBUL

Evlerini 2 katına satmak isterken dolandırıldılar: Arap müşterilere fazla fiyattan vereceklerdi

Fırsatçılık yaparak evlerini fahiş fiyata satmak isteyen ev sahipleri dolandırıcıların kurbanı oldu. İstanbul’da sosyal medya fenomeni O.E’ye ait olduğu belirtilen prodüksiyon şirketi, telefonla aradığı vatandaşları “Evlerinizi iki katı değere Araplara satalım” diyerek görüşmeye çağırdı. Kabul eden ev sahiplerinden önce BAE ve Katar’daki emlak reklamlarında kullanılmak üzere, ardından da tapu masrafı adı altında para alındı. Ancak ortada müşteri göremeyen ev sahipleri icra takibi başlattı.

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Saliha Engin Yeni Şafak
Evlerini 2 katına satmak isterken dolandırıldılar: Arap müşterilere fazla fiyattan vereceklerdi
Şirketin sahibi olan sosyal medya fenomeni O.E. hakkında icra takibi başlatıldı.

İstanbul’da ünlü fenomen O.E’ye ait olduğu belirtilen prodüksiyon şirketinin, “Evinizi 2 kat fiyata Araplara satalım” diyerek ev sahiplerinden haksız kazanç sağladığı iddia edildi. O.E.’nin konut sahiplerini Arapların yoğun olarak kaldığı otellere götürerek “Hepsi bizim müşterimiz” diyerek ikna ettiği öne sürüldü.

BU OTEL BİZİM

İddiaya göre, CSR Paroni Medya Prodüksiyon ve Reklam Gayrimenkul'den aradığını söyleyen kişiler vatandaşları, “Gayrimenkullerinizi iki katı değere Araplara satalım” diyerek görüşmeye çağırdı. Görüşmeler, Maltepe’de Arapların yoğun olarak kaldığı otelde gerçekleştirildi. İddialara göre, sözde şirketin yetkilileri mülk sahiplerini, “Otel bize ait. Bu evleri de otelde konaklayan Araplar istiyor” dedi. Mülk sahipleri geri kalan işlemler için de ofise davet edildi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Ve sonrasında vatandaştan para koparma aşamasına geçildi. Satış öncesi para isteyen şahıslar, “Bizim anlaşmalı olduğumuz bankalar var, biz kefil olacağız, siz ödemezseniz bile biz öderiz” diyerek müşterinin telefonu üzerinden kredi başvurusunda bulundu, çekilen parayı da kendi hesaplarına geçirdi. Bununla da yetinmeyen şahıslar, bu sefer gayrimenkullerin Arap ülkelerinde reklamının yapılacağını söyleyerek bir de reklam ücreti için hesaplarından para çekti. Ancak aradan geçen uzun zamana rağmen ortada müşteri olmadığını gören vatandaşlar kandırıldığını anladı. Şirketin sahibi sosyal medya fenomeni O.E. hakkında şikayetçi olup çok sayıda icra takibi başlattıldı.

Dubai’de reklam yapacağız

Avukat Muhammet Çelikçioğlu bir müvekkilinin yaşadıklarını anlattı. Müvekkilinin telefonunu kullanılarak 100 bin lira kredi çekildiğini söyleyen Çelikçioğlu, “Parayı, reklam ücreti olarak istiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri ve Katar’da bilboardlarda evlerinin reklamının yapılacağını vadediyorlar. Bir hafta sonra arayıp, evin satıldığını ve tapu masrafları için 60 bin lira daha gerektiğini söylüyorlar. Bu sefer farklı bir bankadan, yine müvekkilimin telefonunu kullanarak kredi çekiyorlar. Bu işlemler esnasında parayı direkt kendi kişisel hesaplarına yatırıyorlar” diye konuştu.
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