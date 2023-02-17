Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı elektrik kesintisi nedeniyle işletmeye kapatıldı
Metro İstanbul, bölgede yaşanacak yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nın işletmeye kapatıldığını bildirdi.
10:24 . 17/02/2023 Cuma
AA
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda;
"BEDAŞ tarafından verilen ilk bilgiye göre, bölgede yaşanacak yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'mız işletmeye kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
#elektrik kesintisi
#Metro İstanbul
#TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı
1 saat önce
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı elektrik kesintisi nedeniyle işletmeye kapatıldı
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