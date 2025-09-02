Fabrikada facia: Duvar ile çelik boru arasına sıkışarak hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Hendek’teki bir boru fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, üretim hattında çalışan Hakan Öredi, bilinmeyen nedenle duvar ile çelik boru arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öredi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.