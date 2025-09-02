Yeni Şafak
Fabrikada facia: Duvar ile çelik boru arasına sıkışarak hayatını kaybetti

00:272/09/2025, Salı
DHA
28 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sakarya'da boru fabrikasında çalışan 28 yaşındaki genç, üretim hattında duvar ile çelik boru arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki boru fabrikasında çalışan Hakan Öredi (28), üretim hattında duvar ile çelik boru arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Hendek’teki bir boru fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, üretim hattında çalışan Hakan Öredi, bilinmeyen nedenle duvar ile çelik boru arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öredi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



