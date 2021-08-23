Fahrettin Altun'dan 'mülteci merkezi' açıklaması: Türkiye ima dahi edilmiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

GÜNDEM Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu BBC'nin 'mülteci merkezi' çarpıtmasını sahiplendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yalan terörü" dediği dezenformasyonun ne denli yıkıcı ve yanıltıcı olabileceğinin bir kere daha görüldüğünü aktaran Altun, şunları kaydetti:

"HİÇBİR YERDE 'TÜRKİYE' GEÇMİYOR"

Ne oldu gelin hep birlikte bakalım: İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldı. Makalede 'We will establish a series of processing hubs across the region outside Afghanistan for those Afghans we have an obligation to bring to this country' ifadesi geçiyordu. Yani Wallace, makalesinde 'İngiltere'ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız' diye bir cümle kuruyordu. Makalenin hiçbir yerinde 'Türkiye' geçmiyor, ima dahi edilmiyordu.

"YALANA DÖRT ELLE SARILDILAR"

Kasıtlı bir şekilde yapılan bu çarpıtmaya çok geçmeden Türkiye'deki muhalefetin sahip çıktığını belirten Altun, "Makalenin tek bir kelimesini dahi okumadan bu yalana dört elle sarılıp hükümetimize saldırmaya başladılar. Olayın aslına hiç bakmadan canla başla bu iftirayı yaymak için uğraştılar. Dışişleri Bakanlığımız hızla açıklama yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu" dedi.

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"TALEP GELSE DE KABUL EDİLMEYECEK"

Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi. Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz. Yalan kötüdür, yalan tehlikelidir. Yalandan medet umanlara diyoruz ki, yalanla abad olunmaz, ancak rezil olunur. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Biz her şartta gerçeği, doğruyu, hakkı ve hakikati söyleyeceğiz.

DÜNYA BBC'den ‘mülteci merkezi’ yalanı: Türkiye'nin adı bile geçmiyor