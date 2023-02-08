Fatih Erbakan'dan hükümete destek: OHAL kararı doğru bir karar

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Erbakan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin, “Afet bölgesinin OHAL bölgesi olarak ilan edilmesi geç alınmış, ancak olumlu bir karardır” dedi.
Erbakan yaptığı açıklamada, “Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi tekraren iletiyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek genel durum hakkında bilgiler aldık ve Yeniden Refah Partisi olarak devletimizin ve milletimizin hizmetinde olduğumuzu, yaraların hızla sarılması için tüm teşkilatlarımızla sahada olduğumuzu ifade ettik. Yeniden Refah Partisi olarak afetin ilk anından itibaren genel merkezimizde ve il başkanlıklarımızda acil kriz masaları oluşturulmuştur. Teşkilat mensuplarımız tarafından AFAD ile gerekli koordine sağlanarak Kızılay’a kan bağışı yapılması, teşkilat mensuplarımızın bölgede gereksinim duyulan iş makinalarının ve afetten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği insani yardım malzemelerinin sevki sağlanmış ve bölgedeki gereksinimler tespit edilerek sağlanmaya devam etmektedir. Teşkilat mensuplarımız yetkili kuruluşlar ile koordineli bir şekilde afet bölgesinde arazi çalışmalarına destek olmaya devam etmektedir” dedi.
Erbakan, afet bölgesinde yaraların hızla sarılması için acilen alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:
Yaşanan felaketin bir kez daha ülkemizin deprem bölgesi olduğu gerçeğiyle yüzleştirdiğini kaydeden Erbakan, şöyle devam etti: