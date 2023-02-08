Fatih Erbakan'dan hükümete destek: OHAL kararı doğru bir karar

“Komşu il valilerinin bölgeye görevlendirilmesi yerine bölgeye merkez valilerinden daha fazla sayıda vali görevlendirilmesi daha doğru olacaktır. Komşu il valilerinin illerine dönerek yardım faaliyetlerini koordine etmesi en hızlı yardım gelmesi gereken komşu illerdeki lojistik çalışmalarının etkinliğini artıracaktır. Türkiye’de kayıtlı bulunan tüm karavanların geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye sevk edilmesi de son derece önem arz etmektedir. Oluşturulacak bölgelere karavanlar konuşlandırılmalı, geçici barınma ihtiyacının bir kısmı bu şekilde karşılanmalıdır. Güvenlik Kuvvetlerimiz oluşabilecek yağma, hırsızlık gibi durumları kontrol etmek ve genel asayişi sağlamak üzere daha geniş şekilde görev almalıdır. Yakın illerdeki uygun kamu görevlileri idari izinli sayılarak bölgedeki çalışmalarda görevlendirilmelidir. Tüm özel şirketlerin ve kamu kurumlarının iş makineleri çıkartılacak bir kararname ile istisnasız bölgeye sevk edilmelidir. Çadır, konteynır, ısıtıcı, powerbank, kışlık giyim, battaniye ve gıda maddelerinde bölgeye sevk edilmek üzere yapılacak toplu alımlarda her türlü vergi kaldırılmalıdır. Çevre illerdeki otellerin işletmesi OHAL kapsamında il valiliklerinin emrine tahsis edilmeli, geçici barınma ihtiyacının giderilmesi hususunda kullanıma sokulmalıdır. Ülke sathındaki ambulanslardan bir kota ayrılarak, ivedilikle afet bölgesine yönlendirilmelidir.”