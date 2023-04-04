|
Reklam
Reklam
Gündem

Fatih Erbakan'dan yedili masaya seçim mesajı: En güzel cevabı sandıkta alacaksınız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Osmaniye'de partisince düzenlenen iftar programına katıldı. Burada 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin açıklamada bulunan Erbakan, "Altılı masaya, yedili masaya 85 milyon milletimiz, 14 Mayıs'ta sandıkta en güzel cevabı verecektir." dedi.

00:33 . 4/04/2023 Salı
AA
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Altılı masaya, yedili masaya 85 milyon milletimiz, 14 Mayıs'ta sandıkta en güzel cevabı verecektir." dedi.

Erbakan, partisince bir tesiste düzenlenen iftar programında, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin acısını içlerinde hissetmeye devam ettiklerini söyledi.

Devletin, hayırsever kuruluşların, vatandaşların gayretleriyle yaraların sarılmaya başladığını dile getiren Erbakan, depremlerde yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet, afetzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaklaşan seçimlerin önemine değinen ve Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesini eleştiren Erbakan, "Altılı masaya, yedili masaya 85 milyon milletimiz, 14 Mayıs'ta sandıkta en güzel cevabı verecektir." dedi.

"Mecliste milletimizin sesini çok daha etkili bir şekilde duyuracağız"

Parti olarak ülkeyi, milleti böyle bir zihniyete teslim etmemek üzere bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yerlerini aldıklarını belirten Erbakan, partilerini 21 yıl aradan sonra en güçlü şekilde meclise taşıyacaklarını ifade etti.

AK Parti'yle yapmış oldukları mutabakattaki prensipleri bir an olsun unutmayacaklarını aktaran Erbakan, "Hayra motor, şerre fren olma fonksiyonumuzu mecliste çok daha güçlü bir şekilde yerine getireceğiz. Mecliste milletimizin sesini çok daha etkili bir şekilde duyuracağız." diye konuştu.

Erbakan, daha sonra Karaçay Konteyner Kenti'nde kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Depremde 11 aile yakınını kaybeden parti üyesi Süleyman Adsız ile afette eşi ve 4 çocuğu vefat eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı İsmail Kaba'yı da ziyaret eden Erbakan, başsağlığı dileğinde bulundu.


Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Seçimi kazanmak gibi bir derdi yok
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Seçimi kazanmak gibi bir derdi yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak gibi bir derdi olmadığını vurgulayan İnce, "'Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. 'Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim' diyorlar dertleri bu." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı ziyarete de değinen İnce, "Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum." dedi ve adaylıktan çekilmek gibi bir ihtimalin olmadığını da vurguladı. Yedili Masa'nın menfaat ittifakı olduğunu vurgulayan İnce, "‘Beni Cumhurbaşkanı adayı yap, seni Cumhurbaşkanı yardımcısı yapayım’ deniyor. Böyle ülke yönetilmez." ifadelerini kullandı.


#Fatih Erbakan
#iftar
#osmaniye
#Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı
#yedili masa
#altılı masa
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.