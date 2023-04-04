Fatih Erbakan'dan yedili masaya seçim mesajı: En güzel cevabı sandıkta alacaksınız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak gibi bir derdi olmadığını vurgulayan İnce, "'Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. 'Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim' diyorlar dertleri bu." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı ziyarete de değinen İnce, "Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum." dedi ve adaylıktan çekilmek gibi bir ihtimalin olmadığını da vurguladı. Yedili Masa'nın menfaat ittifakı olduğunu vurgulayan İnce, "‘Beni Cumhurbaşkanı adayı yap, seni Cumhurbaşkanı yardımcısı yapayım’ deniyor. Böyle ülke yönetilmez." ifadelerini kullandı.