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Fatih Portakal'dan CHP yönetimine zehir zemberek sözler: İnsan içine çıkamayacaksınız

Muhalefet yandaşı gazeteci Fatih Portakal, Youtube yayınında CHP yönetimini yerden yere vurdu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın emekli olana kadar kalayım mantığında olan birisi olduğunu söyleyen Portakal, "Hepinizin gitmesi gerekiyor, hepinizin artık emekli olması gerekiyor." dedi. "Başarısızlıktan başarı hikayesi çıkarmaya çalışıyorsunuz. Aptal mı zannettiniz beni? Seçmeni saf mı zannediyorsunuz? İnsan içine çıkamayacaksınız." ifadelerini kullanan Portakal, seçmene seslenerek "İnanmayın bunlara, yalan söylüyorlar." dedi.

17:44 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Fatih Portakal, Youtube yayınında CHP yönetimini yerden yere vurdu.

Fatih Portakal, Youtube yayınında CHP yönetimini yerden yere vurdu.

Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de başlayan değişim tartışmaları devam ederken muhalefet yandaşı isimler de parti yönetimini sert sözlerle eleştiriyor.

Youtube yayınında CHP'deki gelişmelere ilişkin konuşan Fatih Portakal, parti yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın iktidara gelmek isteyen biri olmadığını söyleyen Portakal, vatandaşlara seslenerek
"İnanmayın bunlara, yalan söylüyorlar."
dedi.

CHP yönetimine ateş püskürdü: Aptal mı zannettiniz beni?

Portakal, şöyle konuştu:

"Faik Öztrak iktidara gelmek isteyen biri değil. Emekli olana kadar kalayım mantığında olan birisi, hayal dünyasında yaşıyor.
Hepinizin gitmesi gerekiyor, hepinizin artık emekli olması gerekiyor. Başarısızlıktan başarı hikayesi çıkarmaya çalışıyorsunuz. Aptal mı zannettiniz beni? Seçmeni saf mı zannediyorsunuz?
İnsan içine çıkamayacaksınız. İnanmayın bunlara, yalan söylüyorlar."

#Fatih Portakal
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Faik Öztrak
1 saat önce
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