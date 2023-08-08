Fatih Portakal'dan CHP yönetimine zehir zemberek sözler: İnsan içine çıkamayacaksınız

Fatih Portakal, Youtube yayınında CHP yönetimini yerden yere vurdu.
Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de başlayan değişim tartışmaları devam ederken muhalefet yandaşı isimler de parti yönetimini sert sözlerle eleştiriyor.
Youtube yayınında CHP'deki gelişmelere ilişkin konuşan Fatih Portakal, parti yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın iktidara gelmek isteyen biri olmadığını söyleyen Portakal, vatandaşlara seslenerek
"İnanmayın bunlara, yalan söylüyorlar."
dedi.
CHP yönetimine ateş püskürdü: Aptal mı zannettiniz beni?
CHP yönetimine ateş püskürdü: Aptal mı zannettiniz beni?
Portakal, şöyle konuştu:
"Faik Öztrak iktidara gelmek isteyen biri değil. Emekli olana kadar kalayım mantığında olan birisi, hayal dünyasında yaşıyor.
Hepinizin gitmesi gerekiyor, hepinizin artık emekli olması gerekiyor. Başarısızlıktan başarı hikayesi çıkarmaya çalışıyorsunuz. Aptal mı zannettiniz beni? Seçmeni saf mı zannediyorsunuz?
İnsan içine çıkamayacaksınız. İnanmayın bunlara, yalan söylüyorlar."
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1 saat önce