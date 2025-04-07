Fatih'te arkadaşını bıçakla yaralayan yabancı uyruklu şüpheli polise de saldırınca vurularak etkisiz hale getirildi

Olay Topkapı Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri bıçakla diğerini yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, bıçaklı saldırgan kendisine teslim olması yönünde uyarı yapan polis ekibine saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi silahla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay yerindeki sağlık ekipleri, yaralanan şüpheliyi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri bölgede olay yeri inceleme çalışması yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.