FETÖ için para toplayan 12 kişi gözaltına alındı

FETÖ’nün farklı dini grup ve cemaatlere ait dernek ve vakıf adlarıyla esnaf ve iş insanı kişilerden yardım topladığı ortaya çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyesi kişilere düzenlediği operasyonlarda güncel FETÖ yapılanmasına mensup 12 kişiyi gözaltına aldı. Ankara Emniyet’inin ulaştığı dijital verileri değerlendiren uzmanlar, verileri ve ilişki ağlarını çözümleyerek yeni yapılanmanın tespitini yaptı.
ŞİFRELEME METOTLARI DEĞİŞMİŞ
Bu kapsamda Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan tahkikatlarda örgütün yeni yapılanmasında kullanılan dini içerikli şifreleme metotlarının değiştiği de öğrenilmiş oldu. Ankara merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin farklı dini grup ve cemaatlere ait dernek ve vakıf adlarıyla esnaf ve iş insanı kişilerden yardım topladığı bilgisi aktarıldı. Şüphelilerin geçmişte etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı kaydedildi.