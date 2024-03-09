FETÖ için para toplayan 12 kişi gözaltına alındı

Skandal ve gaflarıyla gündemden düşmeyen ve her fırsatta terör örgütleriyle hangi mesafede olduğunu dile getiren CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın FETÖ'cülere tanıdığı kıyaklar yeniden gündeme geldi. FETÖ itirafçısı Abdullah Onur'a ait arazi üzerindeki camiyi imar planından kaldıran Özcan'ın bu jesti sonrası villasının yanındaki Onur'a ait arsanın kendisinin mülkiyetine geçmesi ise kafaları karıştırmıştı. Tabi FETÖ'cü Onur'a Bolu'da sağlanan imtiyazlar bunlarla da sınırlı değil. Depo olarak kullanım izni verilen arsaya çelik bina yapılmasına da göz yumulduğu ortaya çıktı.