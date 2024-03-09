|
Gündem

FETÖ için para toplayan 12 kişi gözaltına alındı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yeni yapılanma çalışmalarına darbe vurulurken, örgütün özellikle yardım toplamada yeni taktikleri de deşifre edildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:11 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

FETÖ’nün farklı dini grup ve cemaatlere ait dernek ve vakıf adlarıyla esnaf ve iş insanı kişilerden yardım topladığı ortaya çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyesi kişilere düzenlediği operasyonlarda güncel FETÖ yapılanmasına mensup 12 kişiyi gözaltına aldı. Ankara Emniyet’inin ulaştığı dijital verileri değerlendiren uzmanlar, verileri ve ilişki ağlarını çözümleyerek yeni yapılanmanın tespitini yaptı.

ŞİFRELEME METOTLARI DEĞİŞMİŞ

Bu kapsamda Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan tahkikatlarda örgütün yeni yapılanmasında kullanılan dini içerikli şifreleme metotlarının değiştiği de öğrenilmiş oldu. Ankara merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin farklı dini grup ve cemaatlere ait dernek ve vakıf adlarıyla esnaf ve iş insanı kişilerden yardım topladığı bilgisi aktarıldı. Şüphelilerin geçmişte etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı kaydedildi.



#Operasyon
#FETÖ
#Terör
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye Mart ayı ödeme miktarı değişti: 10.000 TL' ye ek 2.500 TL ödenecek