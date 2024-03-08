CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan FETÖ'cülere özel kıyak: İmar planından camiyi kaldırdı

31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala aday krizlerinin gölgesi altında seçime hazırlanan CHP'de, mevcut başkanların skandalları ve kirli bağlantılarının da ardı arkası kesilmiyor.





ÖZEL İMTİYAZLAR YENİDEN GÜNDEMDE





Skandal ve gaflarıyla gündemden düşmeyen CHP’li Tanju Özcan’ın yönettiği Bolu Belediyesi’ni İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişleri ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine geçtiğimiz yıllarda çok sayıda denetime tabi tutarken, her defasında partisi dahil PKK ve FETÖ üzerinden eleştirilerde bulunarak bu örgütlerle işinin olmayacağını dile getiren Özcan’ın FETÖ'cülere yaptığı jestler yeniden gündeme geldi.





Özcan'ın Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın FETÖ/PDY Bolu çatı davasında adı geçen ve örgüt üyesi olduğu gerekçesi ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve aynı zamanda FETÖ itirafçısı olan Abdullah Onur'a özel imtiyazlar tanıdığı öne sürülmüştü.





CAMİ İMAR PLANINDAN KALDIRILDI





bolununsesi.com'da İmar planlarında cami alanı olarak görülen Abdullah Onur'a ait Salıbeyler mahallesindeki 834 nolu parselin 2020 yılında imar tadilatı adı altında yapılan düzenleme ile cami alanın imar planından kaldırıldığı iddia edilmişti.





FETÖ'CÜYE AİT MÜLKİYET ÖZCAN'A GEÇTİ





Söz konusu mahallede bulunan cami alanının imar planından kaldırılması ile aynı dönemde CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Paşaköy Mahallesi'nde bulunan tripleks villasının yanında bulunan ve Onur'a ait olduğu iddia edilen arazinin mülkiyetinin ise Özcan'a geçmesi kafaları karıştırmıştı.





MİLYONLARCA LİRALIK İHALE İDDİASI





Ak Partili Belediye Meclis Üyesi Bülent Oturak ise söz konusu iddialar üzerine geçtiğimiz yıl bir belediye meclis toplantısında Bolu Belediyesi'ne ait Bolu Bel San A.Ş'nin FETÖCÜ bir firmaya çeşitli isimler altında milyonlarca liralık ihale verdiğini öne sürmüş, Başkan Tanju ise Özcan duruma sinirlenip böyle bir şeyin mümkün olamayacağını iddia etse de, Bolu Bel San A.Ş'nin yaklaşık 14 milyon liralık mal alımı sağladığı ve Onur'un buradan elde ettiği gelir ile Belediye binası yanında bulunan iş merkezinden 10 milyon liranın üzerinde değerle bir dükkan satın aldığı ortaya çıkmıştı.





DEPO ALANINA KANUNA AYKIRI BİNA





Tabi FETÖ itirafçısı olan Abdullah Onur'a Bolu'da sağlanan imtiyazlar bunlarla sınırlı da değil





Bolu Belediye Encümeni'nin 20 Mart 2020 tarihli 2020/373 sayılı kararında ''Tel, çit, duvar vb. materyallerle etrafının çevrilmesi ve herhangi bir yapı yapılmaması şartıyla söz konusu parseller açık depo alanı olarak kullanılabilir'' yönündeki kararına rağmen Abdullah Onur'un adı geçen parsellere yaklaşık 1800 metre kare kapalı alan oluşturacak şekilde çelik bina yaptığı gibi satış ofisi de kurduğu öne sürüldü.















