FETÖ'cü Akın İpek'e büyük şok: Yargıtay Türkiye'yi haklı buldu tüm şirketleri Hazine'ye geçti

FETÖ'cü Akın İpek'e uluslararası mahkemelerden sonra büyük şok ta Yargıtay'dan. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'cü Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza İpek Holding'in de aralarında bulunduğu şirketlerin müsaderesine karar verdi. Yargıtay'ın verdiği kararla Koza İpek Holding'e bağlı şirketler Hazine'ye geçti.

Uluslararası mahkemelerden sonra Yargıtay da İpek Ailesi’ni haksız buldu

Sekiz yıllık dava süreci Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararıyla sona erdi. Koza İpek Holding ve aynı grupta yer alan şirketler, borsadaki yatırımcıların hakları korunmak kaydıyla Hazine’ye geçti. Halka açık olan şirketlerin hisseleri, Borsa İstanbul’da işlem görmeye devam edecek.





Koza Altın tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre; Koza İpek Holding davasında Yargıtay nihai kararını verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı müsadere kararını düzelterek onadı. TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Koza Holding bünyesindeki tüm şirketler, iyi niyetli pay sahiplerinin/yatırımcıların pay ve hakları korunmak kaydı ile Hazine’ye devredildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, şirketlerde hissedar olan İpek soyadlı bazı sanıklar hakkında verilen silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet gibi suçlardan aldıkları mahkumiyet kararını onadı.

Uluslararası mahkemeler Türkiye’yi haklı buldu

FETÖ firarisi Akın İpek, Londra’daki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nde (ICSID) açtığı 6 milyar dolarlık davayı da kaybetmişti. Uluslararası mahkeme oy birliğiyle Türkiye lehine karar vermişti. Başka bir davada İngiltere Yüksek Mahkemesi de TMSF’nin kayyımlığının hukuka uygun olduğunu kabul ederek Akın İpek’in temyiz başvurusunu reddetmişti.

Müsadere kararı verilen şirketler

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü finanse eden, örgütün amaç ve faaliyetlerine özgülenip örgüte tahsis edildiği kabul edilen Koza İpek Holding Anonim Şirketi'nin, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi'nin, Koza Anadolu Metal Anonim Şirketi'nin, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'nin, Bugün Televizyon ve Radyo Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin, İK Akademi Anonim Şirketi'nin iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla müsaderesine karar verildi.







