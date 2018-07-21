Dünya FETÖ firarisi Akın İpek gözaltına alındı
AVRUPA

FETÖ firarisi Akın İpek gözaltına alındı

İngiltere İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ davası sanığı Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı. Akın İpek'e önceki gün İngiliz makamlarınca ev hapsi verilmiş ve pasaportuna el konulmuştu.

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İngiltere'ye kaçan firari FETÖ'cü ev hapsine çarptırılmıştı.
İngiltere'ye kaçan firari FETÖ'cü ev hapsine çarptırılmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ davası sanığı Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İngiltere'nin başkenti Londra'da evhapsi cezası alan FETÖ davası sanığı Akın İpek hakkında dün, "Biz, 'bunlar bağımsız Türk yargısına iade edilsin' diyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Akın İpek'in Türkiye'ye iade edilip edilmemesiyle ilgili, Eylül ayında duruşma yapılacak.

İngiliz makamlarınca 19 Temmuz'da Akın İpek'e ev hapsi cezası verilmiş ve pasaportuna el konulmuştu.

FETÖ’cü Akın İpek Londra’da krallar gibi yaşıyor
OYNAT 02:17
FETÖ’cü Akın İpek Londra’da krallar gibi yaşıyor
FETÖ'nün firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, Londra'da lüks içinde yaşamayı sürdürüyor. Ofisi kentin gözde semtlerinde bulunan İpek, adını plakasında taşıyan lüks bir otomobil kullanıyor.
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İki davada yargılanıyor

FETÖ firarisi Akın İpek hakkında 2 dava bulunuyor. İpek, 45 sanıklı Koza-İpek Holding davasında "Terörizmin finansmanı, Silahlı terör örgütüne üye olmak, Vergi usul kanununa muhalefet, Güveni kötüye kullanmak, Özel belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İpek için ayrıca FETÖ çatı davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 65 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Akın İpek'e Londra'da ev hapsi
DÜNYA
Akın İpek'e Londra'da ev hapsi

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