FETÖ’nün avukatı Epstein’i de savundu

ABD’de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in avukatı Reid Weingarten’ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’i de temsil ettiği ortaya çıktı. Açıklanan belgeler arasında, Temmuz 2019 tarihli ve Weingarten imzasını taşıyan bir mektup da yer aldı. Söz konusu mektupta, Weingarten’ın hukuk bürosunun Jeffrey Epstein’i temsil ettiği açıkça görülüyor. Mektupta, Epstein adına belirli belge ve kayıtların korunması ve ibraz edilmesinin talep edildiği, hükümetin bu taleplere nasıl yanıt vereceğinin bildirilmesinin istendiği ifade edildi. Yazının sonunda ise, gerekmesi halinde yargı müdahalesine başvurulabileceği ve davanın seyrine göre ek taleplerin iletilebileceği vurgulandı. Reid Weingarten, daha önce terör elebaşının ABD’deki avukatlığını yapmış ve müvekkilinin 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti. Weingarten ayrıca, Gülen’in güvenliği konusunda endişe duyduklarını iddia etmiş ve bu nedenle ABD’li yetkililerle temas kurulmasının değerlendirildiğini açıklamıştı.