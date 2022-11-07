FETÖ’nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına dört ilde eş zamanlı operasyon: Dokuz kişi yakalandı

Sivas'ta düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü 27 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Geri gönderme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.