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ANKARA

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına dört ilde eş zamanlı operasyon: Dokuz kişi yakalandı

Ankara polisi, Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem (kara kuvvetleri) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 12 şüpheliden 9’u yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
FETÖ’nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına dört ilde eş zamanlı operasyon: Dokuz kişi yakalandı
Foto/arşiv

Ankara Emniyet Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem (Kara Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 12 şüpheliye (1 mahrem sorumlu, 1 aktif yarbay, 1 aktif üsteğmen, 2 emekli albay, 2 ihraç subay, 2 eski askeri öğrenci ve sivil şahıslar) yönelik planlı ve eşzamanlı olarak Ankara merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Sivas'ta düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü 27 yaralı
OYNAT 00:34
Sivas'ta düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü 27 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Geri gönderme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

TEM'de akılalmaz kaza: Şakalaşırken motosiklet düşen iki kişi ağır yaralandı
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Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi.
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İddiaya göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki motosiklet seyir halindeyken, Akşemsettin viyadüğü üzerine geldikleri esnada şakalaşmak için sürücüleri birbirlerine tekme attı.
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Bu sırada dengesini kaybeden motosiklet sürücülerinden birisi, dengesini kaybederek kazaya yol açtı. Motosiklet devrilerek yola savruldu. Motosikler sürücüsü ve arkasında oturan arkadaşı ise yaralandı.
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Bu sırada aynı yönde arkadan gelen 34 EC 4868 plakalı hafriyat yüklü TIRın şoförü ikinci bir kaza yaşanmaması için yolun ortasında durarak tedbir aldı.
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TIR şoförü daha sonra yaralıların yardımına koştu, yaralanan motosiklet sürücüsünün üzerine üşümesin diye battaniye örttü.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkadaşına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.
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Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluştu. Bu sırada diğer motosikletin sürücüsü, arkadaşı tarafından olay yerinden kaçırıldı
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Polis ekipleri kaçan motosikletin sürücüsünü daha sonra yakalayarak gözaltına aldı.
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Polis ekipleri de yolda önlem alırken devrilen motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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TEM'de akılalmaz kaza: Şakalaşırken motosiklet düşen iki kişi ağır yaralandı
TEM Otoyolu, Gaziosmanpaşa mevkiinde seyir halinde olan iki motosiklet, sürücülerinin şakalaşma maksadıyla birbirlerine tekme savurmasının üzerine kaza yaptı. Kazada iki kişi ağır yaralandı

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