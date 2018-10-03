FETÖ'nün para aklamak için kullandığı inanılmaz yöntem

FETÖ mensuplarının, örgütün finansmanı sırasında şüpheli işlem bildiriminden kurtulmak veya elde edilen himmet paralarının şüphe çekmeden aklanması için Bank Asya'da birçok kişi adına hesap açmalarına ilişkin soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK), önemli detaylar ortaya çıkarıldı.

Bloke hesap oyunu

İncelemelerde, illerde toplanan himmet veya farklı bir iş adamı tarafından örgüt için sağlanan paraların, eşit tutarlar halinde Bank Asya'da bulunan hesaplara aktarıldığı, hesaplardaki paraya banka çalışanı tarafından müşteri talimatı gerekçesiyle bloke uygulandığı, müşterinin kendi hesabına bloke koyması gibi bir durumun diğer bankalarda söz konusu olmadığı saptandı.

Bu kapsamda, örgütün sahip olduğu paraların, TMSF mevduat garanti limiti olan 100 bin liranın altında olacak şekilde daha küçük tutarlara bölündüğü, işlem gerçekleştiren kişinin ise "emanetçi" olarak yazılarak, bu paranın başkasının hesabına gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

Müşterinin kendi hesabına bloke konulması talimatı vermesiyle, hesapların başka kişiler tarafından işletildiği ve yönetildiği, bloke kayıtlarının özel anlam taşıyan birer işaret gibi kullanıldığı ve işleme konu paranın aslında hesap işleticisine ait olmadığı anlaşıldı.

İşlemler 37 ilde 284 şubeden yapılmış

Yapılan inceleme sonucunda, 1 Ocak 2014-3 Nisan 2017 tarihleri arasında Bank Asya'nın 37 farklı ilde yer alan 284 farklı şubesinde, şüpheliler tarafından toplam 106 bin 764 bloke koyma veya kaldırma işleminin gerçekleştirildiği tespit edildi. Söz konusu işlemlerin hacminin 130 milyon 621 bin 478 lira, 69 milyon 413 bin 412 dolar, 7 milyon 789 bin 742 euro, 6 milyon 108 bin 251 ons altın ve 16 bin 656 pound olduğu belirlendi.

Ölü adına hesap açmışlar

FETÖ'nün bu işlemleri gerçekleştirdiği hesapların sahiplerine bakıldığında 5'inin ölü, 75'inin ise 18 yaşından küçük olduğu anlaşıldı. Ayrıca adına açılan hesaplardan işlem yapıldığı tespit edilen kişilerden 308'i hakkında FETÖ üyesi olmaktan soruşturma açıldığı, 727'sinin ByLock kullanıcısı, 139'unun "mahrem imam" olduğu, 59'unun ise kamu görevinden KHK ile ihraç edildiği saptandı. Çalışmalar sonucu, 143 banka personelinin, hesaplara bloke koyma işlemini gerçekleştirdikleri belirlendi.

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Öte yandan, Bank Asya'da çalışan personele, diğer bankalardan kredi çekip kendi bankalarına yatırmaları ve FETÖ'ye ait Işık Yayıncılık'tan kitap alıyormuş gibi POS cihazlarından karttan ödeme yapmaları talimatı verildiği tespit edildi.

Ankara ve İstanbul'daki operasyonlar

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 50 kişi gözaltına alındı. İstanbul'daki operasyonun şüphelilerinden Ramazan Susaçan'ın kiralık kasasında, FETÖ'nün sözde Nepal İmamı Halil Çınar adına yapılan para transferlerine ilişkin belgeler ele geçirildi. Bu kapsamdaki operasyonların, diğer illerde de devam edeceği öğrenildi.

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