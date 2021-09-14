TVNET'te ekranlara gelen Net Bakış programına konuk olan AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, gazeteci Nedim Şener, güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar ve gazeteci Şaban Sevinç gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın bir bölümünde FETÖ'nün sosyal medyada etkin olduğunun altını çizen Nedim Şener, "FETÖ bot hesapların yarıya yakınını kontrol ediyor. Bu bot hesapların yüzde 75'inin girdiği kılık; Atatürkçü - Kemalist. Yani Atatürk'ün fotoğraflarını paylaşıyorlar, profil resmi olarak kullanıyorlar. Niye? Muhafazakarların üzerine bununla gidiyorlar. Sinir uçlarıyla bununla oynuyorlar" dedi.

OYNAT 01:55 ​FETÖ'nün yeni sosyal medya oyununu Nedim Şener açıkladı: Laik - muhafazakar gerginliği yaratmak isteniyor Gazeteci Nedim Şener, TVNET ekranlarında FETÖ'cülerin sosyal medyadaki yeni kirli planını anlattı. Örgüt üyelerinin Atatürk görsellerini profil fotoğrafı yaptığını söyleyen Şener, muhafazakar kesimi aşağılayan mesajlar paylaşılıp gerginliğin alevlendirilmek istendiğini ifade etti. BiP'te paylaş

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'Öfkeyi alevlendirmeye çalışıyorlar'

Erkeklerin kadın fotoğrafı kullandığına da dikkat çeken Şener, "Bir kadın fotoğrafı görünce ister istemez dilinizi de elinizi de tutuyorsunuz. Çünkü edeceğiniz hakaret bir kadına gidecek diye en iyisi engellemekle çare buluyorsunuz. Adam ettiği hakaretle kalıyor. Ya da Atatürk resmi ile kimleri öfkelendireceğini, muhafazakar kesimi öfkelendirip kaos yaratabileceğini biliyor. Çünkü gerçek Atatürkçü kesim kendisini gizlemiyor. Zaten saklanmıyorlar. Ama ne yapıyorlar? O kesimi etkilemek için muhafazakar kesimi suçlayıcı, hakaret edici mesajlar paylaşarak bir kitle yaratmaya çalışıyorlar. O öfkeyi alevlendirmeye çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

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