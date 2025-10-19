FETÖ'ye 32 şehirde operasyon: 41 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son iki haftada yürütülen operasyonlarda önemli bir darbe daha vurulduğunu duyurdu. Yerlikaya, 32 ilde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 41’inin tutuklandığını açıkladı. Bakan, örgütün güncel yapılanması içinde yer alan, ankesörlü telefonla haberleşen ve FETÖ’ye finans desteği sağlayan kişilere yönelik soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.

"32 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 62 şüpheliyi yakaladık. 41'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızda haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum ."