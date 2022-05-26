Film çekimine giden karavan zincirleme kazaya neden oldu: Yedi araç birbirine girdi

Kaza, Küçükçekmece Tem-Otoylu Edirne istikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 24 EN 245 plakalı karavan henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yolda durdu.
Arkadan gelen ve duramayan karavanlar ve minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kazayı görenler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Polis ekipleri ise tekrardan bir olumsuzluk yaşanmaması için kaza etrafına şeridi ile güvenlik şeridine aldı. Kaza nedeniyle Tem-Otoylu Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Maddi hasarların meydana geldiği kazayla ilgili polis çalışma başlattı.
Kaza sonrası araçlardan yola akan ve yolu kayganlaştıran yağ belediye ekipleri tarafından kumlanarak kapatıldı.
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Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi’nde meydana geldi.
Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Necati Karanfil(60) yönetimindeki 16 M 06086 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette seyreden fiziki engelli sürücü Musa Karış yönetimindeki treeportere çarptı.
. Çarpışmanın etkisiyle otobüs ile treeporter arasına sıkışan Musa Karış yaklaşık 20 metre sürüklendi.
Kazayı gören vatandaşlar Karış’ı sıkıştığı yerden kurtarmak için müdahale ederken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Musa Karış İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından yaralının kardeşi olduğu öğrenilen Mehmet Karış, olay yerine geldi.
Mehmet Karış, abisi Musa Karış’ın aracının başında sinir krizi geçirdi.
Kardeşinin durumunu polis ekiplerine soran Mehmet Karış “Kim vurdu ona, kim?” diyerek ağladı.
Abisinin hastaneye kaldırıldığını ve durumun iyi olduğunu söyleyen polis ekipleri Mehmet Karış’ı güçlükle sakinleştirdi.
Tedavi altına alınan Musa Karış’ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Otobüs sürücüsü Necati Karanfil ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otobüs çarparak 20 metre sürükledi: Olay yerine gelen abisi sinir krizi geçirdi
Bursa'da otobüsün treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, treeporter ile otobüsün arasına sıkışarak yaklaşık 20 metre sürüklenen engelli sürücü Musa Karış(51) ağır yaralandı.
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Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D 300 karayolu Gökçeören Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Uşak'tan İzmir yönüne giden O.Y. (57) yönetimindeki 61 DY 303 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen Ali Elmas'a çarptı.
Kazada, yaklaşık 25 metre savrulan Elmas, yaşamını yitirdi.
Ali Elmas'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Sürücü O.Y. ise ifadesi alınmak üzere Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü.
HESABI ÖDEMEK İÇİN ARKADA KALMIŞ<br><br>Ali Elmas'ın, arkadaşlarıyla birlikte seyahat ettiği kamyonetini bir dinlenme tesisine bırakıp yolun diğer tarafındaki lokantada yemek yedikleri, kendisinin hesabı ödemek için arkada kaldığı, yolun karşısına geçerken de kazanın yaşandığı belirtildi.
Yemek yedikten sonra aracının yanına giderken kazada öldü
Manisa'da feci kaza: Lokantada yemek yedi dakikalar sonrası korkunç
Manisa'nın Kula ilçesinde, lokantada yemek yedikten sonra aracının yanına giderken otomobilin çarptığı Ali Elmas (69), yaşamını yitirdi.
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Olay, saat 21.00 sıralarında, Yeniimaret Mahallesi Belediye Evleri mevkisinde meydana geldi.
Özgür Civanım’ın ismi öğrenilemeyen eşi, çıkan tartışmanın ardından bir süre önce evi terk edip babası Mehmet Özdemir’in evine gitti.
Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu. Özgür Civanım, bugün babası Mehmet Civanım ile birlikte yanlarına aldıkları av tüfeğiyle aynı mahallede oturan kayınpederinin evini bastı.
Taraflar arasında tartışma çıktı. Mehmet Civanım, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.
Şans eseri yaralanan olmazken, Özdemir'in yakınları ve komşuları Özgür Civanım ile babası Mehmet Civanım'a saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Baba ve oğlu, kalabalığın elinden güçlükle alındı. Bu sırada 2 polis memuru da arbedede hafif yaralandı.
Yaralı baba- oğul ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarına ise olay yerinde ayakta müdahale edildi. Polis, olay sonrası 3 kişiyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alındı.
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Kayınpederinin evini basan damat ve babasına öldüresiye dayak
Edirne'de evi terk eden eşinin sığındığı kayınpederi Mehmet Özdemir'in evini tüfekle basan Özgür Civanım ile babası Mehmet Civanım, çıkan kavgada tekme tokat dövüldü. Öfkeli kalabalığın elinden polis tarafından kurtarılan baba- oğlu, hastanede tedaviye alındı.