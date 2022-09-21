Gündem Firmalar boykotu göze alamadı LGBT dayatmasına hizmet eden eşcinsel imam Mohamed Zahedin Türkiyedeki konuşması iptal edildi
İSTANBUL

Firmalar boykotu göze alamadı: LGBT dayatmasına hizmet eden 'eşcinsel imam' Mohamed Zahed'in Türkiye'deki konuşması iptal edildi

Avrupa'da 'eşcinsel imam' olarak tanınan ve LGBT dayatmasına hizmet eden Mohamed Zahed'in İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan konuşması gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Zahed'in ismi Brand Week İstanbul'un resmi internet sitesinden ve sosyal medya paylaşımlarından kaldırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Firmalar boykotu göze alamadı: LGBT dayatmasına hizmet eden eşcinsel imam Mohamed Zahedin Türkiyedeki konuşması iptal edildi
'Eşcinsel imam' Mohamed Zahed'in Türkiye'deki konuşması iptal edildi.

Fransa'da faaliyetlerini sürdüren ve kendini 'eşcinsel imam' olarak tanımlayan Mohamed Zahed'in Türkiye'de konferans vereceğinin açıklanması büyük tepki çekmişti.

Brand Week İstanbul etkinliğine katılması planlanan Zahed'in konuşmasının gelen tepkiler ve boykotu göze alamayan sponsorlar nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İsmi her yerden silindi

Organizatörler, resmi siteden ve sosyal medya paylaşımlarından Zahed'in iismini kaldırdı.

Konuşmacılar listesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'yla yan yana yer alıyordu. Resmi sitede şu anda Zahed'in konuşmalar arasında yer almadığı görüldü.

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