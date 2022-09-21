Firmalar boykotu göze alamadı: LGBT dayatmasına hizmet eden 'eşcinsel imam' Mohamed Zahed'in Türkiye'deki konuşması iptal edildi

Fransa'da faaliyetlerini sürdüren ve kendini 'eşcinsel imam' olarak tanımlayan Mohamed Zahed'in Türkiye'de konferans vereceğinin açıklanması büyük tepki çekmişti.
Brand Week İstanbul etkinliğine katılması planlanan Zahed'in konuşmasının gelen tepkiler ve boykotu göze alamayan sponsorlar nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
İsmi her yerden silindi
Organizatörler, resmi siteden ve sosyal medya paylaşımlarından Zahed'in iismini kaldırdı.
Konuşmacılar listesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'yla yan yana yer alıyordu. Resmi sitede şu anda Zahed'in konuşmalar arasında yer almadığı görüldü.