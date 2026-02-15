Yeni Şafak
Freni boşalan tır dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

20:1915/02/2026, Pazar
DHA
Tırın çarpıp sürüklediği otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.
Antalya’da freni boşalan tırın karşı yönden gelen iki otomobile çarpması sonucu facia yaşandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Olay sonrası yol bir süre trafiğe kapanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde freni boşalan tırın 2 otomobile çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Güney Mahallesi’nde meydana geldi. Muzaffer Şimşek (61) idaresindeki 07 CFZ 814 plakalı tır, freninin tutmaması sonucu karşı yönden gelen Ömer Demir (23) yönetimindeki 07 BBT 686 plakalı otomobil ile Ramazan İşbilir (49) idaresindeki 07 CEJ 971 plakalı otomobile çarptı. TIR’ın çarptıktan sonra sürüklediği otomobilin sürücüsü Ömer Demir, araç içerisinde sıkıştı. Diğer otomobilin sürücüsü Ramazan İşbilir, Canan İşbilir (46) ve Azra İşbilir (11) de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ömer Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir’in cansız bedeni, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulans ile Alanya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin yaptığı temizlik çalışması ve araçların bölgeden çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



