Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya ve Mersin'in bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara

Antalya ve Mersin'in bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara

07:2413/02/2026, Cuma
AA
DHA
Sonraki haber
Antalya'da 7 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Antalya'da 7 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Antalya'nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde etkili olmasını beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Mersin'in Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer kaymakamlıklarının yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre ilçelerde devam eden ve yarın etkisini artırması beklenen şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına şeklindeki olumsuz hava koşullarının risk oluşturduğu belirtildi.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların göz önünde bulundurulduğu kaydedilen açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Mersin'de 3 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara

Mersin'in Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı verdiği Mersin'de taşımalı eğitim etkilendi. Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

#Alanya
#Kemer
#Kaş
#Kumluca
#Finike
#Gazipaşa
#Demre
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AJet Sivas’tan Köln’e direkt seferler ne zaman başlayacak?