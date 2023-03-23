Gagauzya Başkanı Vlah: "Biz her zaman Türkiye'yi örnek alıyoruz''

"Siz Gagauzya'da Komrat'ta yürüdüğünüzde bakıyorsunuz yeni binaya, kim yaptı bu binayı Türkiye yaptı. Bir kreş duruyor, kim yaptı bu kreşi, hastaneyi, spor kompleksini, huzurevini Türkiye yaptı. Kim yaptı bu yolu, Türk şirketi yaptı. Her bir köyde, kasabada bu projeleri siz (Türkiye) yaptınız. Bu Gagauzlar ve Moldova'da yaşayanlar için çok önemli ve güzel."