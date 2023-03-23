Gagauzya Başkanı Vlah: "Biz her zaman Türkiye'yi örnek alıyoruz''

Gagauzya Başkanı İrina Vlah
Gagauzya, Moldova'ya bağlı özerk bir devlet. Ülkeye adını veren Gagauzların kökeni Oğuz Türklerine dayanıyor. Gagauz Türkleri, daha önce Sovyetler Birliği içinde yaşıyordu.
Moldova Parlamentosu 1994'te Gagauzların özel statüsünü kabul etti. Bu tarih itibarıyla Gagauzlar, "Gagauz Yeri" adını taşıyan özerk bir bölgeye sahip oldu.
"Biz her zaman Türkiye'yi örnek alıyoruz. Türkiye tüm insanlara yardım ediyor"
Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, başkent Komrat'a giden TRT Haber'in sorularını yanıtladı.
Türkiye'nin yaşadığı deprem ve sel felaketlerinden sonra birbirimizi desteklememiz, beraber olmamız gerektiğini vurgulayan Vlah, Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunun altını çizdi:
Türkiye ile Gagauzya arasında siyasi, kültürel, sosyal, ticari ve ekonomi gibi birçok alanda iş birliği mevcut.
Gagauzya'da bir Atatürk kütüphanesi var, Altındağ Belediyesi'nin Gençlik Merkezi var.
"Gagauzya'da bakıyorsunuz binalara, kim yaptı bu binaları Türkiye yaptı"
İrina Vlah, Türkiye'nin Gagauz Özerk Yeri'ne verdiği desteklerden, yaptırdığı hastane, huzurevi, anaokulları, stadyum ve birçok yardımdan minnetle bahsetti:
Gagauz Yeri Başkanı Vlah,"Gagauz dilinde çok programlar olsun istiyorum. Gagauz televizyonu bizim çocuklarımıza ana dili öğretmeyi yardım etsin çok istiyorum. Gagauz dilinde filmler, yeni programlar gösterin çok isterim. Gagauzya Radyo Televizyonu (GRT) TRT'nin programlarını, haberlerini göstersin çok isterim."
''Bizim dilimiz, ruhumuz bir''
Bozkurt sembolünün Türk tarihinde önemli bir yeri var. İrina Vlah denilince de akla bozkurt küpeleri geliyor. Sürekli olarak bozkurt küpelerini takmasının ve yanından ayırmamasına ilişkin soruya İrina Vlah şu yanıtı verdi:
''Siz bizi Avrupa'da yalnız bırakmıyorsunuz''
İrina Vlah, Türkiye'nin onları Avrupa'da yalnız bırakmamasından ve destek vermesinden çok mutlu:
Başkan Vlah, Türk halkını Gagauzya'ya gitmeye ve oraları görmeye davet ediyor: