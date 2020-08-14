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Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız Atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 14 Ağustos 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız atandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Musa Yıldız.
Prof. Dr. Musa Yıldız.

Prof. Dr. Musa Yıldız Kimdir?

1967 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun’da tamamladı. 1988 yılında Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalından mezun oldu. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1992 yılında Yüksek Lisansını tamamladı. 1996 yılında Kahire Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde araştırmalarda bulundu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. Gazi Eğitim Fakültesinde 2001 yılında yardımcı doçent ve 2002 yılında doçent oldu. 2003-2004 öğretim yılında Ürdün Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılında profesörlük unvanını aldı. Nisan 2010-Kasım 2011 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Ağustos 2012-Eylül 2013 arasında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Eylül 2013-Eylül 2014 arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye tarafının Rektörlüğü görevine atandı. Ocak 2015-Mayıs 2015 arasında Amerika’da bilimsel araştırmalarda bulundu.11 Mayıs 2015-23 Haziran 2020 tarihleri arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürüttü.

Arap dili eğitimi, Arap edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve Türk kültür tarihi alanlarında çok sayıda yayını olan Prof. Dr. Musa Yıldız, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kazak Türkçesi bilmektedir.

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