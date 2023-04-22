Gaziantepli minikler bayram şenliklerinde doyasıya eğlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Nurdağı ve İslahiye’de bayram neşesiyle etkilerin azaltılması için özel programlar düzenleniyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurdağı Tek Yürek Konteyner Kent Meydanı ve İslahiye Kalyon Konteyner Kent Meydanı etkinlik sahnelerinde çocuklar için bayrama özel etkinlikler hazırlandı. Kutlamalarda uzmanlar tarafından düzenlenen müsabakalarda çuval yarışı, halat çekme, halka atma gibi birçok spor etkinliği düzenleniyor. Etkinlik alanını ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve beraberindeki protokolle depremzede çocukların oyunlarına eşlik ederek halat çekme yarışmasına katıldı. Etkinlik alanında bayram boyunca çocuklar için animasyonlar, sevilen karakterler Niloya ve Şirinler Müzikalleri yapılacak. Ayrıca alanlarda Büyükşehir Belediyesi’nin Çocuk Kütüphanelerince hazırlanan Gezici Kütüphaneler de yerini alacak. Gaziantep Sanat Merkezi’nden eğitmenler ise çocuklarla el işi yapıyor, yüz boyama etkinliği düzenliyor.