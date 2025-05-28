Gazze Mahkemesi girişimi üyeleri: Batı ülkeleri sessiz kalmadı İsrail'e çok yüksek sesle destek verdi

"İstanbul'da bir jüriyle birlikte bunları değerlendirerek nihai karara varmış olacağız. Süreç aslında temel olarak böyle işliyor. Burada şöyle bir mesele var. Bu etkili bir şey olacak mı? Bunu ne için yapıyorsunuz? İsrail, uluslararası yetkili mahkemelerin kararlarını dinlemiyor, umursamıyor, önemsemiyor. Bu anlamda tırnak içinde, 'Yetkisi olmayan, herhangi bir yaptırım kararı alamayacak bir mahkeme nasıl çözüm olabilir?' diye, burada bu soruları soranlar oldu. Bu nihayetinde bir halk mahkemesi. Tam da sistemin krize girdiği ve artık insanlığın harekete geçmesi gerektiğinden hareketle bu proje ortaya çıkmış oluyor. Eğer uluslararası yargı, sistem, siyaset, bu işe çözüm bulamıyorsa o zaman insanlar bu işin sorumluluğunu alıp çözebilirler."